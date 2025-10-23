אתמול אישרה הכנסת בקריאה טרומית את הצעת החוק המעניקה אפשרות להחיל את החוק והמשפט הישראלי על יהודה ושומרון, במהלך שעורר עניין נוסף כיוון שהוא עבר בניגוד לעמדת ראש הממשלה. הצעת החוק, ביוזמת אבי מעוז, מעלה מחדש את שאלת הריבונות בשטחים ומציבה את המהלך במרכז הדיון הפוליטי והביטחוני.

בשיחה עם עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש״ע, הוא מבהיר כי מדובר במהלך הכרחי, הן ברמה המוסרית והן ברמה ההיסטורית והמעשית. "ניתן היה להחיל את הריבונות בקלות ובמהירות גם באמצעות החלטת ממשלה פשוטה", הסביר רחמים, "הזמן הנכון להוביל את התהליך הוא עכשיו, במיוחד לאור המתקפה המדינית שנפתחה על ישראל".

רחמים הדגיש את החשיבות של פעולה ברורה מצד הממשלה: "אם ראש הממשלה היה מתנהל בצורה ברורה, גם הקולות בארצות הברית היו נשמעים אחרת. אנחנו לא קולוניה אמריקאית – מדינת ישראל היא עצמאית, וכל החלטה חשובה צריכה להיקבע כאן".

הוא הביע גם ביקורת חריפה על עיכוב החלת הריבונות ביהודה ושומרון, וציין כי חצי מיליון תושבים יהודים חיים כיום תחת שלטון צבאי, בעוד שמיליוני אזרחים בישראל חשופים לסכנות בטחוניות: "המחדל הזה חייב להשתנות. חצי מיליון תושבים יהודים צריכים לקבל את המעמד החוקי שמגיע להם".