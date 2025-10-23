אתמול אישרה הכנסת בקריאה טרומית את הצעת החוק המעניקה אפשרות להחיל את החוק והמשפט הישראלי על יהודה ושומרון, במהלך שעורר עניין נוסף כיוון שהוא עבר בניגוד לעמדת ראש הממשלה. הצעת החוק, ביוזמת אבי מעוז, מעלה מחדש את שאלת הריבונות בשטחים ומציבה את המהלך במרכז הדיון הפוליטי והביטחוני.
בשיחה עם עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש״ע, הוא מבהיר כי מדובר במהלך הכרחי, הן ברמה המוסרית והן ברמה ההיסטורית והמעשית. "ניתן היה להחיל את הריבונות בקלות ובמהירות גם באמצעות החלטת ממשלה פשוטה", הסביר רחמים, "הזמן הנכון להוביל את התהליך הוא עכשיו, במיוחד לאור המתקפה המדינית שנפתחה על ישראל".
רחמים הדגיש את החשיבות של פעולה ברורה מצד הממשלה: "אם ראש הממשלה היה מתנהל בצורה ברורה, גם הקולות בארצות הברית היו נשמעים אחרת. אנחנו לא קולוניה אמריקאית – מדינת ישראל היא עצמאית, וכל החלטה חשובה צריכה להיקבע כאן".
הוא הביע גם ביקורת חריפה על עיכוב החלת הריבונות ביהודה ושומרון, וציין כי חצי מיליון תושבים יהודים חיים כיום תחת שלטון צבאי, בעוד שמיליוני אזרחים בישראל חשופים לסכנות בטחוניות: "המחדל הזה חייב להשתנות. חצי מיליון תושבים יהודים צריכים לקבל את המעמד החוקי שמגיע להם".
רחמים התייחס גם למתנגדים בתוך הקואליציה, במיוחד חברי דגל התורה: "אני מאוד מצטער הם חברים יקרים שלי ברמה האישית, אבל בחרו שלא רק להיעדר כפי שעשו חברי ש״ס או חברים בליכוד, אלא להתנגד באופן אקטיבי להחלטת הריבונות ביהודה ושומרון. אני חושב שתושבי מודיעין עילית ובייתר עילית, שרבים מהם מצביעים לדגל התורה, מבינים את החשיבות של הדבר הזה. המהלך של חברי דגל התורה לפעול באופן אקטיבי כנגד הריבונות הוא דבר שלא יעלה על הדעת. אני קורא להם, עם התקדמות החקיקה, לשנות את הגישה ולפעול למען תושבי מודיעין עילית, ביתר עילית, עימנואל ותושבים רבים בכל יהודה ושומרון. הניסיון שלהם להתנגד זו טעות קשה, אידיאולוגית ומעשית בשטח".
0 תגובות