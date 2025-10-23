כיכר השבת
הלנו אתה אם לצרינו?

רגע לפני שעוזב, ואנס תוקף בחריפות: "נעלבתי אישית, הגדה המערבית לא תסופח"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס תקף בחריפות את החלטת הכנסת לספח את יהודה ושומרון ומעלה אדומים, הצבעה שעברה בקריאה טרומית | ואנס אמר כי הוא נעלב מזה באופן אישי, והוסיף שטראמפ הבהיר שהוא נגד סיפוח וכי "זה לא יקרה" (בעולם) 

ואנס היום על הסיפוח (צילום: RT, לפי חוק שימוש הוגן)

סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס היום (חמישי) בשדה התעופה בן גוריון להצבעה שנערכה אתמול בכנסת בקריאה טרומית על חוק הריבונות ביהודה ושומרון, ואמר כי המהלך התקבל בארצות הברית בחוסר שביעות רצון.

"זה היה מוזר", אמר ואנס לעיתונאים. "האמת היא שהייתי קצת מבולבל מזה. שאלתי מישהו על כך, והוא אמר לי שמדובר בהצבעה סמלית בלבד, הצבעה סמלית להכרה או לסיפוח של הגדה המערבית".

לדבריו, מי שדיבר עמו הסביר שמדובר בצעד פוליטי נטול משמעות מעשית. "אמרו לי שזה פעלול פוליטי שאין לו כל משמעות מעשית, צעד סמלי בלבד. ואם זה אכן היה פעלול פוליטי – זה היה פעלול טיפשי מאוד. באופן אישי אני רואה בכך סוג של עלבון".

ואנס הדגיש כי "הגדה המערבית לא תסופח לישראל. מדיניות ממשל טראמפ היא שהגדה המערבית לא תסופח לישראל, וזוהי תישאר מדיניותנו. אם אנשים רוצים לקיים הצבעות סמליות – שיקיימו, אבל אנחנו בוודאי לא שמחנו מכך".

הדברים נאמרו בסיום ביקורו בן היומיים של ואנס בישראל, רגע לפני המראתו חזרה לוושינגטון.

בשעה 17:00 צפוי לנחות מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, שצפוי גם הוא לוודא את קיום ההסכם עם חמאס ולעמוד מקרוב על המתרחש בעזה.

