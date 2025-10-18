עומרי מירן

כיכר השבת

שחקן כדורגל ישראלי המשחק בעמדת הקשר בהפועל באר שבע, בוגר מחלקת הנוער של מכבי חיפה ושחקן נבחרת ישראל הצעירה לשעבר

עמרי מירן, בן 48 מנחל עוז, נחטף ב־7 באוקטובר לעיני אשתו ובנותיו. מטפל בשיאצו ואב לשתיים, שנחטף לאחר שהציל את משפחתו. חזר לחיק משפחתו - ובבית החולים פגש לראשונה את בנותיו הקטנות, שחיכו לאבא במשך 738 ימים. בתמונות מרגשות במיוחד הוא תועד משחק איתן בבית החולים, שעל פניו חיוך רחב שאי-אפשר לפספס.

