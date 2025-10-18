עומרי מירן

שחקן כדורגל ישראלי המשחק בעמדת הקשר בהפועל באר שבע, בוגר מחלקת הנוער של מכבי חיפה ושחקן נבחרת ישראל הצעירה לשעבר
עמרי מירן, בן 48 מנחל עוז, נחטף ב־7 באוקטובר לעיני אשתו ובנותיו. מטפל בשיאצו ואב לשתיים, שנחטף לאחר שהציל את משפחתו. חזר לחיק משפחתו - ובבית החולים פגש לראשונה את בנותיו הקטנות, שחיכו לאבא במשך 738 ימים. בתמונות מרגשות במיוחד הוא תועד משחק איתן בבית החולים, שעל פניו חיוך רחב שאי-אפשר לפספס.
סיכון ההצלחות והכישלונות בשנתיים האחרונות ולאן פנינו מועדות | האם זה מעניין אותנו שיש מאות נרצחים מהמגזר הערבי? | האם הגענו לסוף הקדנציה הפוליטית של ביבי | כולם רוצים לרדת במשקל, 5 דברים שאתם חייבים לדעת ונתון אחד מדכא | וגם, ראיון מלא תקווה ואמונה עם אחיו של החטוף (דבר ראשון)