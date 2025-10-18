כיכר השבת
דבר השבוע 'אחרי החגים'

כך הערבים משתלטים על ירושלים  ואחיו של שורד השבי בשיחה שכולה אמונה

סיכון ההצלחות והכישלונות בשנתיים האחרונות ולאן פנינו מועדות | האם זה מעניין אותנו שיש מאות נרצחים מהמגזר הערבי? | האם הגענו לסוף הקדנציה הפוליטית של ביבי | כולם רוצים לרדת במשקל, 5 דברים שאתם חייבים לדעת ונתון אחד מדכא | וגם, ראיון מלא תקווה ואמונה עם אחיו של החטוף (דבר ראשון) 

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופנאל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והערב בתוכנית מיוחדת בסימן 'אחרי החגים' חוזרים לשיגרה. מה קורה עם המלחמה, מה קורה עם החטופים - החללים וגם מה קורה עם הבריאות שלכם. הנה עכשיו שאחרי החגים כאן - איך אתם חוזרים לכושר רוחני וגם גופני.

ובפאנל היום: אריה קינג סגן ראש עיריית ירושלים, פעיל ימין ישראלי ומקים הקרן לאדמות ישראל. אלי דן איש כיכר השבת - כתב הכנסת של כיכר השבת ושניאור וובר - איש תקשורת ופובליציסט ישראלי. יוצר ומגיש הפודקאסט 'כור ההיתוך'.

בנוסף שיחה מלאה באמונה והשראה עם עם נדב אחיו של החטוף עומרי מירן.

ולסיום: אחרי החגים כאן , כולנו חולמים לרדת במשקל, אבל זה לא קל, מעל חמישים אחוזים מהנשים והגברים מנסים, בעיקר בני ארבעים עד חמישים, שמתמודדים עם כולסטרול וסיכונים בריאותיים. אך שמונים עד תשעים וחמישה אחוזים מעלים את המשקל בחזרה תוך שנים, כי הגוף מאט את חילוף החומרים ומגביר רעב. דיאטות קיצוניות? מתכון לכישלון, כולל איבוד שריר שמקשה על שריפת קלוריות.

מה הפיתרון ואיך עושים את זה נכון לטווח ארוך. צפו בכתבה מיוחדת של מאמן הכושר ומגיש התוכנית שגם מגלה לכם את הסוד לשריפת קלוריות גם כאשר אתם ישנים.

תוכן שאסור לפספס:

