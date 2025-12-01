הצבא האוקראיני נקרע במלחמה עם רוסיה, ואבדותיו גוברות מיום ליום. בתחקיר שביצעה סוכנות הידיעות 'רויטרס' בעקבות מעקב בקיץ אחר מספר מתגייסים טריים, התברר כי אף אחד מהם לא שרד כלוחם פעיל. חלק ככל הנראה מתו, אחרים נפצעו או נעלמו.

תוכנית גיוס חדשה שנועדה להפיח חיים חדשים בשורות צבא אוקראינה המזדקן והמדולדל עומדת למבחן קשה אל מול נתוני אבדות ופגיעה קשה בקרב המגויסים הטריים. סקירה של רויטרס אחר קבוצה של 11 מגויסים צעירים שהצטרפו לצבא במסגרת תוכנית הרענון מצאה כי אף אחד מהם אינו פעיל בלחימה כיום.

גורלה המצער של קבוצת חיילים זו מספקת הצצה נדירה אל הקטל הנורא שגובה המלחמה המתמשכת נגד רוסיה. ארבעה מהמגויסים נפצעו קשה בקרב, שלושה מוגדרים כנעדרים - ככל הנראה מתו בקרב, שניים נפקדו, אחד חלה ואחד נוסף שם קץ לחייו.

פאבלו ברושקוב, 20, הוא אחד מאותם מתנדבים שחלמו להגן על המדינה ולרכוש בית למשפחתו הצעירה באמצעות הבונוס הנדיב שהוצע. ברושקוב הצטרף לצבא במרץ, אך שלושה חודשים לאחר מכן מצא עצמו פצוע קשה בשתי רגליו במחוז דונייצק.

"הבנתי שזה הרגע שבו אקרע לגזרים," שחזר ברושקוב בראיון לרויטרס. "לא פחדתי מהמוות. פחדתי שלא אראה את אשתי וילדי שוב." הוא ניצל ברגע האחרון ממוות ודאי כאשר חבר ליחידה הפיל רחפן רוסי שהיה ערוך לשחרר מטען נפץ מעליו.

כיום ברושקוב משתקם באודסה. על אף הכאבים והסיוטים המלווים את החלמתו, הוא עומד מאחורי החלטתו להתגייס: "אם היו מציעים לי לעשות זאת שוב, הייתי עושה זאת. עשיתי מה שכל אזרח אוקראיני אחראי צריך לעשות."

חברו הטוב של ברושקוב, יבגן יושצ'נקו, 25, שהתאמן עמו במחנה הגיוס באביב, נעדר מאז חזרתו לקרב באמצע יולי. אחותו, אלינה, שמשתתפת בעצרות למען הנעדרים בקייב, אמרה: "רבים אומרים שהוא מת... אני מסרבת להאמין שהוא מת עד הרגע האחרון האפשרי." יושצ'נקו הוא אחד משלושה נעדרים בקבוצה.

למעשה, גורלו של יושצנקו אינו נדיר בקרב לוחמי מלחמת רוסיה-אוקראינה. לפי הדיווחים, חלק גדול מההרוגים מוגדרים כנעדרים - משום שהגופה מעולם לא נמצאה. התופעה הזו קיימת בצד האוקראיני בדיוק כמו בצבא הרוסי.

קוזמה, 23, שהיה עובד מסעדה לשעבר, נפצע קשה בבטן מפגיעת רחפן. הוא נגרר לתעלה על ידי חבריו, והוא עדיין סובל מסיוטים. "זה היה הריח," אמר בבהלה לכתב 'רויטרס', "ריח של אבק שריפה וגופות."

תוכנית הגיוס, שהחלה בפברואר, נועדה להתמודד עם המחסור החריף בכוח אדם שהפך לגורם מרכזי בנסיגות הטריטוריאליות של אוקראינה. גורם דיפלומטי בכיר ציין כי הגיל הממוצע של החיילים האוקראינים הוא 47.

התוכנית משכה מאות צעירים באמצעות שכר חודשי שהגיע עד 2,900 דולר, בונוס של 24,000 דולר, והבטחה למשכנתא ללא ריבית. גיוס זה היווה שינוי ממהלך הגיוס החובה הקשוח שהונהג בתחילת הפלישה. אולקסיי מלניק, מנהל במרכז רזומקוב, אמר כי "לכוחות ההגנה האוקראיניים יש כרגע בעיה קריטית בכוח אדם."

עם זאת, חלק מהמתגייסים חוו התפכחות מהירה. יורי בוברישב, 18, שערק לאחר שנמלט מכיבוש רוסי, שם נהרג אחיו, אמר לרויטרס כי התחרט על החתימה. "חשבתי שאנסה את זה, ארוויח קצת בונוס. אבל זה נכשל."

קריסטינה, 19, אשתו של ברושקוב, סיכמה את תחושות הדור הצעיר: "היה עדיף אם החוזה הזה לא היה קיים לעולם. כל כך הרבה צעירים מתו, ואלו ילדים בני 18. אני חושבת שהם עדיין צריכים ללמוד ולגדול."