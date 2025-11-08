פנחס וייס הוא עובד סוציאלי קליני מומחה המתמחה בטיפול זוגי וטיפול פרטני בטראומה מורכבת. וייס משמש כמנהל של מרכז הטיפולי מבטח בירושלים, מוסד המספק שירותי טיפול מקצועיים למגוון אוכלוסיות. במהלך שנות עבודתו הרבות, פיתח וייס מומחיות ייחודית בטיפול במצבים טראומטיים מורכבים ובליווי זוגות במשברים שונים.

התמחותו של פנחס וייס בתחום הטראומה המורכבת מאפשרת לו לטפל במטופלים המתמודדים עם אירועים קשים ומשברים נפשיים עמוקים. הגישה הטיפולית שלו משלבת כלים מתקדמים מתחום העבודה הסוציאלית הקלינית, תוך התאמה אישית לצרכיו הייחודיים של כל מטופל. בטיפול הזוגי, וייס מתמקד בחיזוק התקשורת בין בני הזוג, בפתרון קונפליקטים ובבניית יסודות חזקים למערכת יחסים בריאה.

מרכז הטיפולי מבטח בירושלים, בניהולו של וייס, מציע מגוון רחב של שירותים טיפוליים לקהילה. המרכז ידוע בגישתו המקצועית והמסורה לטיפול, ומשמש כתובת מרכזית עבור אנשים המחפשים סיוע נפשי איכותי באזור ירושלים. תחת הנהלתו, המרכז שומר על סטנדרטים גבוהים של טיפול ומקצועיות.

הניסיון הרב של פנחס וייס בתחום העבודה הסוציאלית הקלינית הופך אותו למומחה מבוקש בקרב מטופלים ועמיתים כאחד. הוא משלב בעבודתו ידע תיאורטי עדכני עם ניסיון קליני מעשי, תוך שימת דגש על יצירת סביבה טיפולית בטוחה ותומכת. גישתו האמפתית והמקצועית מאפשרת למטופלים להתמודד עם אתגרים נפשיים מורכבים ולהגיע לשינוי משמעותי.