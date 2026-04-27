הרב יצחק דונט הוא רב ומורה הוראה הפעיל בקהילה החרדית בישראל. הרב דונט עוסק בהוראה, בהדרכה רוחנית ובפסיקת הלכה למען קהל רחב של תלמידים ומבקשי דרך.

במהלך השנים האחרונות הרב דונט ממשיך להעמיק בלימוד התורה ובהפצת ערכי היהדות, תוך מתן שיעורים קבועים ומענה לשאלות הלכתיות מגוונות. פעילותו כוללת הדרכה אישית, שיעורים בבתי מדרש ומעורבות בנושאים קהילתיים.

הרב דונט ידוע בגישתו המעמיקה לסוגיות הלכתיות ובדרך הוראתו הברורה והמובנת. תלמידיו מעריכים את יכולתו להנגיש נושאים מורכבים ולהציג את ההלכה באופן מעשי ורלוונטי לחיי היום-יום.

בתחום ההוראה, הרב דונט מתמקד במגוון נושאים הלכתיים, כולל הלכות שבת, כשרות, טהרת המשפחה ונושאים נוספים הנוגעים לחיים היהודיים. שיעוריו מושתתים על מקורות מוסמכים ועל פסיקות הפוסקים המובילים בדורנו.

הרב דונט שומר על קשר הדוק עם קהילתו ומשמש כתובת למענה הלכתי ורוחני. פעילותו משלבת בין לימוד עיוני לבין יישום מעשי של ההלכה, תוך דגש על חיזוק הזהות היהודית והשמירה על המסורת.