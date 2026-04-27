כיכר השבת
במלאות השלושים

"אי עניו, אי חסיד" | מודיעין עילית נפרדה מהגבאי המיתולוגי הרב יצחק דונט ז"ל

במודיעין עילית התכנסו אמש רבים מתושבי העיר לעצרת הספד והתעוררות במלאות השלושים לפטירתו של הרה"ח ר' יצחק דונט ז"ל, שנפטר בערב חג הפסח האחרון • המנוח, ששימש כגבאי ובעל קורא בביה"כ 'נועם ה'', התמוטט בביתו בבוקרו של יום בדיקת חמץ • צפו בגלריה (חרדים)

1תגובות
עצרת הספד על הרב יצחק דונט ז״ל (צילום: באדיבות המצלם)

אבל כבד ירד על תושבי מודיעין עילית והסביבה עם היוודע דבר פטירתו של הרה״ח ר׳ ז״ל, אשר השיב נשמתו לבוראו ביום י״ג בניסן תשפ״ו, והוא בן ע״ד שנים.

בבית הכנסת נועם ה׳ בשכונת גרין פארק במודיעין עילית - שם שימש מיום הקמתו ועד יומו האחרון כגבאי מסור, בעל קורא מומחה ושליח ציבור מופלא  התקיימה עצרת הספד בהשתתפות בני משפחה, רבנים ותושבי העיר.

המנוח ז״ל היה מהדמויות המרכזיות בבית הכנסת, שייף עייל ושייף נפיק, משכים ומעריב תמידין כסדרן, איש אמת, מאיר פנים לכל אדם ואהוב על כל מכריו.

רב בית הכנסת, הגאון רבי ישראל גרטנר, עמד בדבריו על דמותו המיוחדת והזכיר את דברי חז״ל: "הקובע מקום לתפילתו - אלוקי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו: אי עניו אי חסיד". לדבריו, ר׳ יצחק ז״ל גילם הנהגה זו בפועל, בקביעות מופלאה לתפילה במשך עשרות שנים, מתוך ענווה ושמחת הלב.

מרא דאתרא גרין פארק, הגאון רבי ליפא ליוש, הדגיש את מידותיו הנעלות ואת התרחקותו מכל שמץ של מחלוקת, וסיפר כי דרכו הייתה לומר תמיד: "הכול בסדר גמור ואין לי טענות" - גם במצבים מורכבים.

גיסו, מגיד המישרים הרב יחזקאל יונגרייס, ציין כי אילו היה המנוח נשאל, היה מבקש שלא ירבו לדבר בשבחו, אך בוודאי היה מסכים לעורר את הציבור להתחזק בכוונה בתפילה ובבין אדם לחברו - תחומים שבהם הצטיין במיוחד.

הרב דוד מצגר, מרבני מכון ירושלים, הרחיב על מסירותו רבת השנים למלאכת הקודש של עריכת והעמדת ספרים תורניים. במשך כ-30 שנה עסק בהקלדת כתבי יד תורניים, פענוחם ועימודם, כאשר עבד במכון ירושלים (לשעבר "האינציקלופדיה התלמודית" - מכון "יד הרב הרצוג"). בדבריו הדגיש כי כל מלאכה שהגיעה לידיו נעשתה בדייקנות מופלאה, ביראת שמים ובתחושת שליחות עמוקה, ללא כל תלונה - גם כאשר הייתה מורכבת וקשה במיוחד.

בנו, הרב שמעון, דיבר בשם המשפחה וציין כי חייו של אביו היו מלאים בעשייה שקטה אך עמוקה למען בית הכנסת והציבור. הוא הזכיר את דברי הגמרא "יתנו עידיהם ויצדקו", ואמר כי המקום עצמו - ארון הקודש, הבימה ושולחנות בית הכנסת  מעידים על מסירותו הרבה. עוד הדגיש כי אביו חי כל ימיו מתוך שאיפה אחת: "היטב בעיני ה׳", תוך הסתכלות בעין טובה על כל אדם, בכל זמן ובכל דבר, המחשבה על הזולת, המידות הענווה והרוגע, עד שהיו ששאלו אם אבא פעם בחייו כעס.

המנוח ז״ל היה עובד ה׳ בצניעות ובפשטות, שקד על התורה, הרבה בתפילה ובאמירת תהילים, ושימש במשך עשרות שנים כבעל קורא ושליח ציבור בקביעות ובהקפדה יתירה.

לפני כשנתיים וחצי חלה בלוקמיה, ולאחר טיפולים ממושכים החלים ושב לאיתנו, כשהוא ממשיך בעבודת ה׳ ובשגרת חייו עד יומו האחרון. ביום י״ג בניסן, בבוקר בדיקת חמץ, התמוטט בביתו מדום לב והשיב את נשמתו ליוצרה.

המנוח הותיר אחריו דור ישרים מבורך  רעיה תחי׳, בנים ובנות וצאצאים ההולכים בדרכו של תורה, יראת שמים ומידות טובות.

עצרת הספד על הרב יצחק דונט ז״ל (צילום: באדיבות המצלם)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הספדהרב יצחק דונט

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הכרתי אותו טוב. אבידה גדולה!!
ברוך

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר