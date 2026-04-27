ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס של סגל הפיקוד הבכיר של צה״ל, שם שוחח עם המפקדים, השיב לשאלותיהם והתייחס להתפתחויות בזירות הלחימה השונות, בדגש על הזירה הצפונית מול ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

במהלך דבריו שיבח נתניהו את פעילות צה״ל לאורך המלחמה, והדגיש את מה שהגדיר כהישגים משמעותיים שנצברו מול הארגון השיעי. לדבריו, ישראל פועלת כיום בחופש פעולה רחב בשטח לבנון במסגרת מאמץ מתמשך לסיכול איומים קיימים ומתפתחים. בדבריו אמר: ״בלבנון השגנו הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים״. נתניהו הוסיף כי ״חופש הפעולה שלנו לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים, זה ההסכם שעשינו עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון״.

בהתייחסו להמשך הלחימה ציין כי המערכה עדיין רחוקה מסיום: ״אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות... המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה: איום הרקטות 122, איום הרחפנים והכטב"מים״.

לדבריו, פתרון האיומים הללו ידרוש שילוב בין פעילות מבצעית לבין פיתוחים טכנולוגיים: ״זה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית... אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו״.

בסיום דבריו העריך נתניהו כי המשך הפגיעה ביכולות חיזבאללה עשוי להוביל לשינוי מהותי במאזן הכוחות: ״בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו״, אמר, והוסיף כי הארגון נותר עם חלק קטן בלבד מהיכולות שהיו ברשותו בתחילת הלחימה.