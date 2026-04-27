דברי נתניהו באירוע

ראש הממשלה השתתף היום (שני) בכנס של סגל הפיקוד הבכיר של צה״ל, שם שוחח עם המפקדים, השיב לשאלותיהם והתייחס להתפתחויות בזירות הלחימה השונות, בדגש על הזירה הצפונית מול ארגון הטרור חיזבאללה ב.

במהלך דבריו שיבח נתניהו את פעילות צה״ל לאורך המלחמה, והדגיש את מה שהגדיר כהישגים משמעותיים שנצברו מול הארגון השיעי. לדבריו, ישראל פועלת כיום בחופש פעולה רחב בשטח לבנון במסגרת מאמץ מתמשך לסיכול איומים קיימים ומתפתחים.

בדבריו אמר: ״בלבנון השגנו הישגים כבירים: חיסול המערך הרקטי שאיים על כל המדינה, יצירת רצועת ביטחון שמונעת את האפשרות של פלישה לתוך צפון הארץ, ועכשיו מונעת גם ירי של טילי נ"ט ישירים״.

נתניהו הוסיף כי ״חופש הפעולה שלנו לסכל איומים - איומים מיידיים ואיומים מתהווים, זה ההסכם שעשינו עם ארה"ב וגם עם ממשלת לבנון״.

נתניהו באירוע (צילום: קובי גדעון\לע"מ)

בהתייחסו להמשך הלחימה ציין כי המערכה עדיין רחוקה מסיום: ״אני לא משלה את עצמי שהדבר הזה יבוא בקלות... המלאכה לא הושלמה. יש עדיין שני איומים מרכזיים מלבנון, מחיזבאללה: איום הרקטות 122, איום הרחפנים והכטב"מים״.

לדבריו, פתרון האיומים הללו ידרוש שילוב בין פעילות מבצעית לבין פיתוחים טכנולוגיים: ״זה דורש שילוב של פעילות מבצעית ופעילות טכנולוגית... אנחנו עושים מאמץ גדול מאוד טכנולוגי לפתור את הבעיות הללו״.

בסיום דבריו העריך נתניהו כי המשך הפגיעה ביכולות עשוי להוביל לשינוי מהותי במאזן הכוחות: ״בעצם אנחנו בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו״, אמר, והוסיף כי הארגון נותר עם חלק קטן בלבד מהיכולות שהיו ברשותו בתחילת הלחימה.

0 תגובות

5
נתניהו אל תעצור העם איתך פירוק חיזבאללה זה צו השעה רק כוח הם מבינים ואנחנו נראה להם מה זה כוח יהודי
ערן
4
ביבי העם בחר בך כדי למחוץ את האויב לא כדי לנהל אותו חופש פעולה זה אומר להחריב את ביירות על כל כטב"ם שחודר המלאכה תושלם רק כשנעים קאסם יפגוש את נסראללה בגיהנום
צבי יהודה
3
הניצחון חייב להיות מוחץ. אסור לעצור בגלל לחץ בינלאומי. כל פשרה היום היא מלחמה קשה יותר מחר. להשמיד עד הסוף
אלימלך
2
פירוק חיזבאללה מנשקו זה לא דיבורים זו עבודה בשטח לרסן את האויב ביד ברזל ולחסל כל איום כטב"ם עוד כשהוא על הקרקע להפוך את כל מחסני ה122 לאפר מוחלט אנחנו לא משלים את עצמנו רק השמדה פיזית ומחיקה של כל מחבל שמנסה לשגר משהו תביא את השקט להמשיך להכות בהם בלי רחמים
רחמינוב
1
מה זה המלאכה לא הושלמה? תסיים אותה עכשיו! אל תשאיר קוץ אחד בלבנון שידקור אותנו בעוד שנתיים להשמיד את כל המחסנים שלהם עד האחרון שבהם
עזרא

