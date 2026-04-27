שלום לכם, ברוכים הבאים ל'דבר ראשון' בהגשת משה מנס הערב אנחנו הולכים לפרק את הכותרות שלא נותנות לכם מנוח – מהכיס הפרטי שלכם ועד למטוסים המתדלקים בשמי המזרח התיכון.

והערב בתוכנית: מיליון שקל בחיסכון על הרכב? הכלכלן החרדי פישל רוזנפלד, האיש שעלה מהרחוב אל צמרת עולם העסקים, מגיע לאולפן כדי להוכיח לכם איך הטעות הכי נפוצה בציבור שלנו עולה לנו ביוקר, ואיך אפשר לשנות את הגלגל.

המתקפה שלא הגיעה – או שזו רק ההתחלה? העיתונאי טל שנהב, האיש שעוקב אחרי כל תנועה בשמיים, מסביר למה טראמפ שלח לכאן 30 אלף לוחמי מרינס ומה התוכנית האמיתית של הבית הלבן מול איראן.

האמת הרפואית שמאחורי הנרטיב: למה ניסו להסתיר מאיתנו את המחלה של ראש הממשלה? וחשוב מכך – איך בדיקה פשוטה אחת יכולה להבטיח לכם מאה אחוזי החלמה מהסרטן השכיח ביותר בקרב גברים.

מערכת המשפט: פינה על החלטות בג"ץ בעניין תנאי מחבלי הנוחבה (עפ"י שמחה רוטמן).

מסביב לעולם: המתיחה המטורפת ברוסיה שהשאירה אוניברסיטה שלמה בהלם, איך מחממים את הסטטיסטיקה של מזג האוויר בעזרת מייבש שיער, ולמה שווארמה יכולה להיות לפעמים התרופה הכי טובה למניעת אסון.

ולכותרות בהרחבה:

"סרטן הוא גורם התמותה מספר אחת בישראל, אחראי על כמעט עשרים ושלושה אחוזים מכלל מקרי המוות בארץ", נמסר בתוכנית. "סרטן הערמונית הוא השכיח ביותר בקרב גברים, והבעיה הגדולה ביותר שלו היא השקט. הוא לא כואב, הוא לא שורף, והוא לא שולח עידכונים כשהוא מתחיל".

הבדיקה שיכולה להציל חיים

בניגוד למחלות אחרות, גילוי מוקדם של סרטן הערמונית אינו דורש הליכים מסובכים. בדיקת דם פשוטה לאיתור חלבון ה-PSA (סמן ספציפי לערמונית) יחד עם בדיקה גופנית אצל אורולוג, יכולות לאתר את המחלה בשלב מוקדם.

"אם עברתם את גיל חמישים, אתם בסיכון", הודגש בתוכנית. "אם יש לכם היסטוריה משפחתית של סרטן – הבדיקות צריכות להתחיל כבר בגיל ארבעים וחמש".

הנתון המרכזי שהוצג: אם מגלים את סרטן הערמונית בשלב מוקדם, אחוזי ההחלמה והשרידות עומדים על כמעט מאה אחוזים. כן, מאה אחוזים.

הפרשה שהעלתה את הנושא לכותרות

בימים האחרונים התגלה כי ראש הממשלה נתניהו הסתיר מהציבור במשך שנה וחצי את אבחנת סרטן הערמונית ממנה הוא סובל. בזמן שסיפרו לציבור על "התייבשות" או על "ניתוחים שגרתיים", האמת הייתה ממאירה יותר.

כפי שפורסם באתר כלכליסט, הרופא שחתם על הדוחות, פרופ' אלון פיקרסקי, הוא אותו אדם שקיבל מינוי תמוה לדירקטור ברפאל. נתניהו טען שהסתיר את המחלה כדי "לא לשמח את חמינאי בטהרן", אך בתוכנית הועלתה הביקורת: "ראש הממשלה רואה בבריאות שלו עניין של ביטחון שדה במקום עניין של דוגמה אישית".