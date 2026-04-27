מה שחייבים לדעת על המחלה שנתניהו מסתיר | וגם - כך תחסכו 6% בקניית רכב

האיש שעוקב אחרי כל תנועה בשמיים, מסביר למה טראמפ שלח לכאן 50 אלף לוחמי מארינס | הכלכלן החרדי נותן לנו כלים מעשיים לרווחה כלכלית | איך מחממים את הסטטיסטיקה של מזג האוויר בעזרת מייבש שיער | למה שופטי בג"ץ דואגים כל כך למחבלי הנוחבה | ב-30 שקל נמנע את המוות המיותר הבא (דבר ראשון)

שלום לכם, ברוכים הבאים ל'' בהגשת משה מנס הערב אנחנו הולכים לפרק את הכותרות שלא נותנות לכם מנוח – מהכיס הפרטי שלכם ועד למטוסים המתדלקים בשמי המזרח התיכון.

והערב בתוכנית: מיליון שקל בחיסכון על הרכב? הכלכלן החרדי פישל רוזנפלד, האיש שעלה מהרחוב אל צמרת עולם העסקים, מגיע לאולפן כדי להוכיח לכם איך הטעות הכי נפוצה בציבור שלנו עולה לנו ביוקר, ואיך אפשר לשנות את הגלגל.

המתקפה שלא הגיעה – או שזו רק ההתחלה? העיתונאי טל שנהב, האיש שעוקב אחרי כל תנועה בשמיים, מסביר למה טראמפ שלח לכאן 30 אלף לוחמי מרינס ומה התוכנית האמיתית של הבית הלבן מול איראן.

האמת הרפואית שמאחורי הנרטיב: למה ניסו להסתיר מאיתנו את המחלה של ראש הממשלה? וחשוב מכך – איך בדיקה פשוטה אחת יכולה להבטיח לכם מאה אחוזי החלמה מהסרטן השכיח ביותר בקרב גברים.

  • מערכת המשפט: פינה על החלטות בג"ץ בעניין תנאי מחבלי הנוחבה (עפ"י שמחה רוטמן).
  • מסביב לעולם: המתיחה המטורפת ברוסיה שהשאירה אוניברסיטה שלמה בהלם, איך מחממים את הסטטיסטיקה של מזג האוויר בעזרת מייבש שיער, ולמה שווארמה יכולה להיות לפעמים התרופה הכי טובה למניעת אסון.

    • ולכותרות בהרחבה:

    "סרטן הוא גורם התמותה מספר אחת בישראל, אחראי על כמעט עשרים ושלושה אחוזים מכלל מקרי המוות בארץ", נמסר בתוכנית. "סרטן הערמונית הוא השכיח ביותר בקרב גברים, והבעיה הגדולה ביותר שלו היא השקט. הוא לא כואב, הוא לא שורף, והוא לא שולח עידכונים כשהוא מתחיל".

    הבדיקה שיכולה להציל חיים

    בניגוד למחלות אחרות, גילוי מוקדם של אינו דורש הליכים מסובכים. בדיקת דם פשוטה לאיתור חלבון ה-PSA (סמן ספציפי לערמונית) יחד עם בדיקה גופנית אצל אורולוג, יכולות לאתר את המחלה בשלב מוקדם.

    "אם עברתם את גיל חמישים, אתם בסיכון", הודגש בתוכנית. "אם יש לכם היסטוריה משפחתית של סרטן – הבדיקות צריכות להתחיל כבר בגיל ארבעים וחמש".

    הנתון המרכזי שהוצג: אם מגלים את סרטן הערמונית בשלב מוקדם, אחוזי ההחלמה והשרידות עומדים על כמעט מאה אחוזים. כן, מאה אחוזים.

    הפרשה שהעלתה את הנושא לכותרות

    בימים האחרונים התגלה כי ראש הממשלה נתניהו הסתיר מהציבור במשך שנה וחצי את אבחנת סרטן הערמונית ממנה הוא סובל. בזמן שסיפרו לציבור על "התייבשות" או על "ניתוחים שגרתיים", האמת הייתה ממאירה יותר.

    כפי שפורסם באתר כלכליסט, הרופא שחתם על הדוחות, פרופ' אלון פיקרסקי, הוא אותו אדם שקיבל מינוי תמוה לדירקטור ברפאל. נתניהו טען שהסתיר את המחלה כדי "לא לשמח את חמינאי בטהרן", אך בתוכנית הועלתה הביקורת: "ראש הממשלה רואה ב שלו עניין של ביטחון שדה במקום עניין של דוגמה אישית".

    

    מה צריך לעשות?

    המסר המרכזי שהועבר בתוכנית ברור: גברים מעל גיל 50 חייבים לבצע בדיקת PSA באופן קבוע. מי שיש לו היסטוריה משפחתית של סרטן צריך להתחיל כבר בגיל 45.

    "אני כאן לא רק כדי לדבר על ביבי", הובהר בתוכנית. "בשביל זה יש לכם מספיק תוכניות. אני כאן כדי לתת לכם כמה נתונים שיכולים למנוע את האסון הבא בבית שלכם".

    הבדיקה פשוטה, זמינה, ויכולה להציל חיים. בגילוי מוקדם, המחלה ניתנת לריפוי כמעט מוחלט. ההמלצה: אל תחכו, בצעו את הבדיקה עוד היום.

    סכנות נוספות שהועלו בתוכנית

    בנוסף לנושא סרטן הערמונית, התוכנית התייחסה גם לסכנת השריפות המתקרבת. "עונת השריפות החלה. הילדים כבר בודקים שהגפרורים עובדים, כבר אוספים קרשים ללג בעומר ומדליקים שריפות קטנות", נאמר בתוכנית.

    תוסיפו לזה עונה גשומה שהביאה המון צמחה שבימים אלו מתייבשת, מבנים ומוסדות ציבור ניילים, דירות מסוכנות - ואנחנו רגע לפני אסון. הקריאה: להציב גלאי עשן בכל בית. "אם יש משהו קטן שאני כן יכול לעשות זה לבקש מהמוסדות, מהאנשים להציב גלאי עשן בבית".

