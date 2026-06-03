מדינת ישראל נמצאת בנקודת רתיחה, והשאלה שמרחפת מעל ראשי כולנו היא כבר לא "האם זה יקרה", אלא "מה עוד יקרה. בעוד אנשי ה"פלג הירושלמי" כבר מכריזים על כך ש"ניצחנו", המציאות בשטח היא על המשך מעצרי עריקים, חסימות כבישים ואלימות גואה.

האם המשמעות של ה"ניצחון" הזה היא קריסה טוטאלית? מודל אחד מזהיר מפני עזיבה המונית של אנשי כלכלה והייטק ובידוד בינלאומי. מודל שני, חילוני-ליברלי, מזהיר מפני אובדן זהות יהודית, התבוללות, ורוב ערבי מובהק תוך שנים ספורות. כך או כך, בעימות פנימי אלים – שני הצדדים יפסידו באופן דרמטי, והחלשת הלכידות הפנימית רק תזמין מתקפה מצד אויבינו מבחוץ.

באולפן "דבר ראשון", בהגשת משה מנס, התיישבו לשיחה נוקבת שניים שמכירים את השטח מקרוב: נתנאל איזק, ושילה פריד, כתב לענייני חרדים ודתות ב-ynet.

נתנאל איזק: "יש כאן ניסיון לחולל מלחמת אזרחים; ההנהגה החרדית פספסה"

המשנה למנכ"ל משרד התחבורה, נתנאל איזק, לא חסך בביקורת קשה וישירה, הן כלפי המערכת המשפטית והן כלפי הנהגת הציבור החרדי:

"לצערי התשובה היא שאנחנו באמצע ניסיון לחולל מלחמת אזרחים. אנחנו עדים בשבועות האחרונים להתפרעויות המוניות ורואים עקומה חדשה – חרדים מכל הזרמים הצטרפו להתפרעויות הללו".

איזק חזר לשורשי המשבר בשנת 2023, ותקף בחריפות את הלגיטימציה שניתנה לחסימות הכבישים על ידי מערכת המשפט:

האפליה באכיפה: "פתאום נהיה לגיטימי לחסום את האיילון, לעשות מדורות וקומזיצים. כשאני הפגנתי נגד ההתנתקות לפני 21 שנה, אסור היה לנו לרדת לכביש. עמדנו בשרשרת אנושית ושוטרים עמדו ברדיוסים בלתי נתפסים כדי שלא נחסום. מחאת הקפלניסטים קיבלה רוח גבית מהמערכת המשפטית ומהיועצת המשפטית לממשלה, ומשם ראינו הסלמה".

הפגיעה באזרחים: "אני מגנה בכל תוקף את ההפגנות של החרדים שחוסמים כבישים, אדם שעומד 4 שעות בפקק ולא מגיע לבית רפואה זה דבר בזוי – בין אם זה קפלן ובין אם זה חרדים".

"מי שלא לומד – מוכרח להתגייס"

בנקודה זו, איזק מפנה אצבע מאשימה מתוך כאב עמוק אל עבר הפוליטיקאים החרדים: "המשטרה מבצעת מעצרי 'שופוני' כדי להראות שעשו משהו, אבל הציבור החרדי מפספס פה ובענק. בעבר, ההנהגה החרדית הפוליטית הייתה אומרת בבירור: חרדי שלומד תורה – שישב וילמד. חרדי שאינו לומד תורה – מוכרח להתגייס. האמירה הזו יצרה הבנה במערכות הממשלתיות.

ברגע שהציבור החרדי ויתר על האמירה הערכית הזו, הוא הפך להיות כלי משחק בידי הפוליטיקאים. לכן, מי שאשם בעיניים שלי זה לא רק גלי בהרב-מיארה שאכן מנסה לרדוף את הציבור החרדי – ההנהגה של הציבור החרדי כשלה ופספסה בענק".

שילה פריד: "מעצרים לא יפתרו את הבעיה; הצבא הוא סכנה רוחנית עבור הילד החרדי"

העיתונאי שילה פריד הציג תמונת מצב מורכבת של הפער האידיאולוגי העמוק בין המגזרים:

"אנחנו לא במלחמת אזרחים, אלא במחלוקת נוקבת וסוערת מאוד. המחלוקת בין הציבור הדתי-לאומי לציבור החרדי היא במקום יסודי מאוד: בציבור הדתי-לאומי השירות הוא מצווה גדולה ויסוד בתורה. בציבור החרדי, להפך – הצבא נתפס כעבירה, סכנה רוחנית ומכשול, וכשמגיעים למציאות של צווים וכפייה זה דבר חמור מאוד".

פריד מדגיש כי שני הצדדים אשמים בנתק הנוכחי:

הצד החרדי: "ההנהגה החרדית הייתה צריכה לעשות שינוי משמעותי אחרי השבעה באוקטובר, להבין שהמצב השתנה והחלוקה בנטל צריכה להיות אחרת. אמירות כמו 'לקרוע את הצווים' הן מקוממות ולא מייצרות שיח". הצד החילוני: "כשבאים לחוקק ולאכוף צריך לדעת לא לקרוע את החבל. הרצון 'להיכנס' בחרדים לא יפתור דבר. מעצרים בנושא הגיוס הם לא כלי יעיל, זה רק מזיק ומייצר אווירת מלחמה".

פריד מסכם באופטימיות זהירה: "התרחיש הגרוע הוא ניתוק מוחלט של החברה החרדית מהמדינה. התרחיש האופטימי הוא שהציבור החרדי ירצה להשתלב מעצמו – לא דרך ההנהגה, אלא כי זה כורח המציאות. אנשים לא רוצים להיות עניים ומנותקים".

הנס המרעיש באוקראינה: "הגויים מבינים מה שהפוליטיקאים בארץ מסרבים להבין"

בעוד בארץ הרוחות סוערות סביב לימוד התורה, סיפור מדהים שמגיע היישר מאוקראינה המדממת מציב מראה מדהימה מול החברה הישראלית.

בכפר היהודי "אנטבקה" הסמוך לקייב, שנמצאת תחת הפצצות בלתי פוסקות כבר למעלה מארבע שנים, נחנכה בשבוע שעבר ישיבת פאר מפוארת: "תומכי תמימים – בית בנימין", בהשקעה מטורפת של למעלה מ-8 מיליון יורו.

נדר של מיליונים ואוקספורד של עולם התורה

בראיון מיוחד לאולפן, מספר מייסד הישיבה, הרב שמואל אסמן (בנו של רבה הראשי של אוקראינה, הרב משה אסמן), על הנס שעומד מאחורי הקמת המבנה:

"התוכניות החלו לפני המלחמה, ודווקא בימיה הראשונים של המלחמה, בתוך כל הכאוס, הנחנו את אבן הפינה. אף אחד לא האמין שזה יקרה. אבל היה תורם אנונימי עם סיפור מופלא: הרבה שנים לא היו לו ילדים, והוא נדר: 'ריבונו של עולם, אם תיתן לי ילדים אני מתחייב לבנות את האוקספורד של הישיבות'. והוא הלך עם זה עד הסוף".

המבנה החדש כולל בית מדרש מפואר, פנימייה, מקווה, ואפילו בונקר רחב היקף מתחת לאדמה, כדי שהתלמידים (שיגיעו מכל רחבי אירופה וילמדו בעברית ואנגלית) יוכלו לרדת עם הגמרות ולהמשיך ללמוד בזמן אזעקות.

המסר המטלטל של השלטונות באוקראינה

הרב אסמן שיתף בתובנה מצמררת על היחס של השלטונות האוקראינים הלא-יהודים ללימוד התורה, בזמן שבאוקראינה נהרגים מאות אלפים:

"האוקראינים עזרו לנו עם כל האישורים וההיתרים להריץ את הבנייה כמה שיותר מהר. הם באמת מאמינים שהתורה יכולה להגן על חיי אנשים, שכמו שיש הגנה גשמית יש הגנה רוחנית. הם ביקשו לקדם את זה". מנחה התוכנית, משה מנס, לא התאפק והגיב: "אני דומני שאולי את המסר הזה צריכים גם כאן במדינת ישראל לשמוע..."

פרסום ראשון: יחידה חרדית מיוחדת בלחימה בתוך מבנה

ולסיום, התוכנית סיפקה הצצה בלעדית לתיעוד דרמטי מתוך סימולטור מתקדם, בו נראים לוחמי יחידה חרדית מיוחדת כשהם מתרגלים לחימה קרובה בתוך מבנה, ומבצעים טיפול רפואי מורכב בפצועים תחת אש כבדה. בסרטון ניתן לשמוע את קולות הלוחמים החרדים מנהלים את הקרב בקור רוח ובמקצועיות מדהימה.

בנוסף, היום בתוכנית:

מדריך חירום בהול: מה עושים בזמן אמת כשמישהו חונק לידכם? (בשיתוף סקולו).

תיעוד קשה לצפייה: זהירות במעבר חצייה – סרטון אזהרה מטלטל להולכי הרגל

"פנינת הדף היומי" של הרב אסף רצון.