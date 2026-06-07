טפיל אוכל בשר אדם שהתגלה הכניס את ארה"ב לכוננות חירום

טקסס הגבירה את מצב הכוננות לאחר שני מקרים של טפיל "תולעת הבורג החדשה" שהתגלו בבקר במדינה.

משרד החקלאות האמריקני אישר כי שני מקרי ההדבקה התגלו במחוז זוואלה שבדרום-מערב טקסס, במרחק של כשמונה קילומטרים זה מזה. מדובר בהתפרצות הראשונה של הטפיל בארצות הברית מאז שנות ה-60.

מושל טקסס, גרג אבוט, הודיע כי רשויות המדינה פועלות בשיתוף פעולה עם הממשל הפדרלי כדי למנוע את התפשטות הטפיל, שזחליו ניזונים מרקמה חיה של בעלי חיים בעלי דם חם ולעיתים גם של בני אדם. לדבריו, "אנחנו נמצאים בעונת ההתפשטות". הוא הזהיר כי צפוי "קיץ מאתגר במיוחד" באזורים שנפגעו.

במסגרת המאמצים לבלום את ההתפרצות מפזרים הרשויות מיליוני זבובים באזורי ההדבקה, במטרה למנוע מהם להתרבות. במקביל הוטלו מגבלות על העברת בעלי חיים והוגברו פעולות הניטור והפיקוח.

לפי משרד החקלאות האמריקני, הטפיל אינו מסכן את אספקת המזון ואינו פוגע בבשר, בפירות או בירקות. עם זאת, כאשר ביצי הזבוב בוקעות, הזחלים חודרים לרקמות חיות ועלולים לגרום לנזק חמור ואף למות בעל החיים אם אינו מטופל בזמן.

ההתפרצות מהווה מכה נוספת לענף הבקר האמריקני. במשך יותר משנה נותר הגבול עם מקסיקו סגור ליבוא בקר חי בעקבות התקדמות המחלה צפונה, והחשש הוא שהתפשטות רחבה יותר תוביל למות בעלי חיים ולהגדלת עלויות הטיפול והעבודה בענף.