שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (שני) פגישה עם שליחת האו"ם ללבנון, ז'נין הניס-פלאסחארט, במהלכה הוא העביר מסרים חדים לממשלת לבנון ולארגון הטרור חיזבאללה. בפגישה השתתפו בכירים נוספים במערכת הביטחון ובצה"ל.

במהלך הפגישה, הדגיש שר הביטחון כי ממשלת לבנון חייבת לוודא שהחיזבאללה יפורק מנשקו קודם כל דרומה לליטני עד לקו הצהוב - ואחרי זה בכל לבנון. כ"ץ הבהיר כי ישראל לא תסכים למציאות שבה תהיה הפסקת אש לצד ירי על כוחות צה"ל ועל יישובי הגליל.

"נעים קאסם משחק באש והוא מהמר על עתיד לבנון", הצהיר שר הביטחון בפתח דבריו. "לא תהיה מציאות של הפסקת אש בלבנון יחד עם ירי על כוחותינו ועל יישובי הגליל".

כ"ץ הוסיף כי רה"ם נתניהו והוא הנחו את צה"ל להגיב בעוצמה מול החיזבאללה על כל הפרה ופגיעה וכל איום על כוחות הביטחון ועל היישובים הישראלים. "נעים קאסם משחק באש והאש תשרוף את החיזבאללה ואת כל לבנון - ממש כמו במשל האטד", אמר.

אזהרה ברורה לממשלת לבנון

שר הביטחון הפנה אזהרה ישירה לממשלת לבנון ולנשיא ג'וזף עאון: "אם ממשלת לבנון תמשיך לחסות בצל ארגון הטרור חיזבאללה - תצא אש ותשרוף את ארזי הלבנון".

כ"ץ חזר והדגיש את הדרישה המרכזית של ישראל: "ממשלת לבנון חייבת לוודא שהחיזבאללה יפורק מנשקו קודם כל דרומה לליטני עד לקו הצהוב, ואחרי זה בכל לבנון. צה"ל ערוך לפעול ולסייע במשימה".

דבריו של שר הביטחון מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. כזכור, בטקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל השבוע, הצהיר כ"ץ כי "נעים קאסם יחריב את לבנון וישלם באובדן ראשו כמו קודמו".

במקביל, צה"ל ממשיך לאחוז במקומות שטיהר וכבש בדרום לבנון, כאשר כוחות הביטחון פועלים לפירוק תשתיות הטרור של החיזבאללה באזור. שר הביטחון הבהיר בעבר כי "מהלך התמרון הקרקעי לתוך לבנון ותקיפת החיזבאללה בכל רחבי לבנון השיגו הישגים רבים אבל עדיין לא הושלמו".

יצוין כי בימים האחרונים נרשמה התלקחות במתיחות בין ישראל לממשלת לבנון, כאשר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הצהיר כי הארגון דוחה את המו"מ הישיר עם ישראל. בתגובה, נשיא לבנון ג'וזף עאון תקף את החיזבאללה וטען כי "בוגדים הם אלה שמוציאים את ארצם למלחמה כדי לשרת אינטרסים זרים".