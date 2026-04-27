בזמן שהתיירים במיקונוס עסוקים בחיפוש אחר השקיעה המושלמת, במרכז האי התחוללה ועידה מסוג אחר לגמרי. למעלה מ-100 שלוחי חב"ד מ-40 מדינות באירופה ואפריקה התכנסו לכינוס אזורי יוצא דופן, בלב תקופה רווית אנטישמיות.

במבט ראשון זה היה נראה כעוד כינוס אזורי של רבנים קהילתיים, אלא שרבים מהם עמלים קשות להשיב את החיים היהודיים למקומות שבהם היהדות נמחקה כמעט לחלוטין לפני 80 שנה.

בין השלוחים, ניתן היה למצוא כאלה שהגיעו ממדינות שאין להן קשר דיפלומטי עם ישראל – בלשון המעטה. הם פועלים שם יום-יום, כדי להגיע לכל יהודי. "היום, האתגר הוא לא רק להקים מוסדות, אלא למצוא את היהודים שמסתתרים", שיתף אחד הרבנים באפריקה.

האנטישמיות הגואה באירופה גרמה ללא מעט יהודים להוריד את המזוזה או להסתיר את שרשרת המגן דוד. השלוחים דנו בדרכים יצירתיות "לפצח" את חומת הפחד הזו, לנצל את ההזדמנות לבניית קהילה חסינה ולקבל כל יהודי בזרועות פתוחות, לא משנה מה מצבו, או הקשר שלו למסורת.

הלו"ז של הרבנים היה צפוף, מבוקר ועד ערב. הרב מנחם קוטלרסקי ממרכז חב"ד העולמי, שחולש על מערך ניהול הכינוסים האזוריים, העביר סדנאות והנחה את השלוחים איך לבנות תשתיות ארוכות טווח ואיך להפוך בית חב"ד קטן לאימפריה של חינוך ומרכז גדול של חיים יהודיים.

לצד שיעורים אל תוך הלילה עם הרב מנחם מענדל גלוכובסקי מבכירי בית דין רבני חב"ד בישראל, נערכו הרצאות בסגנון TED שבהן הציגו השלוחים רעיונות חדשניים ופורצי דרך. בין המרצים, היה גם ראש המכון התורני העולמי JLI הרב אפרים מינץ שהגיע מניו יורק.

אחד מרגעי השיא היה הדיון על "היום שאחרי" בקהילות שחוו מחיקה רוחנית. הרבנים דיברו על האחריות להחיות מחדש בתי כנסת שהיו שוממים מאה שנה. "אנחנו בונים פה את העתיד של העם היהודי", אמר אחד המשתתפים ביציאה ממעמד ההצדעה המרגש שחתם את האירוע.

הכינוס במיקונוס הוא רק חוליה אחת בשרשרת של כינוסים רבניים אזוריים שנערכים בימים אלה בעולם, אבל המסר שיצא ממנו ברור: מול האנטישמיות והפחד, התשובה של שלוחי חב"ד היא בניית קהילות נוספות ומאמצים להגיע לכמה שיותר יהודים.