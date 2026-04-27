אייל ציונוב התחייב לחדול מלעטות את מצנפת וגלימת הראשון לציון

אייל ציונוב באולפן 'כיכר השבת'

פרשת גלימת הראשון לציון, שהסעירה בימים האחרונים את עולם הרבנות, הסתיימה היום (שני) בהסכמה. הרב אייל ציונוב, שעורר סערה לאחר שהופיע בטקסים ממלכתיים וברחובות ישראל כשהוא עוטה גלימה ומצנפת הדומות לאלו של הראשון לציון, התקשר ליו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון והודיע על הסכמתו לחדול מלהופיע בלבוש זה.

הרב ציונוב פנה ליו"ר וועד העדה בעקבות מכתב ההתראה הרשמי ששיגר לו הוועד, שכלל דרישה להימנע מלעטות את גלימת הראשון לציון ואיום בהליכים משפטיים. במכתב צוין כי כל הזכויות על הכתרת הראשונים לציון שמורות לוועד העדה הספרדית מזה מאות שנים, וכי יש בכך חילול השם וחילול כבוד הראשונים לציון זצוק"ל ויבדל"א.

ללא גלימת הראשון לציון. אייל ציונוב בבני ברק ( צילום: מ. וייס )

במהלך השיחה בין הצדדים, ביקש ציונוב את רשות וועד העדה להופיע בגלימה ללא רקמת זהב וכסף ובמצנפת ללא הלוכסן המסמל את הראשון לציון. יו"ר וועד העדה הביע הסכמתו לבקשה וציין כי אין מניעה משפטית לעטות גלימה ללא סימני הראשון לציון. כזכור, הסערה פרצה לאחר שציונוב הופיע בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל כשהוא לבוש בבגדי הראשון לציון. קהל רב ניגש אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל בכבודו ובעצמו. התקרית עוררה גם שאלות ביטחוניות, שכן לא היה ברור כיצד הצליח להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה.

אייל ציונוב באולפן 'כיכר השבת' אייל ציונוב באולפן 'כיכר השבת' 10 10 0:00 / 6:59 אייל ציונוב באולפן 'כיכר השבת'

בעקבות הפרסומים, שיגר וועד העדה הספרדית בירושלים מכתב חריף לציונוב, שנשלח גם ליועצת המשפטית לממשלה ולשר המשפטים והדתות. במכתב, שנחתם על ידי יו"ר הוועד אברהם דורון, נכתב כי "הופעת בטקסים ממלכתיים ביום הזיכרון וביום העצמאות, בהר הבית, בבית המשפט העליון ועוד, וכן התראיינת בכל ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט כשאתה עוטה בלא רשות וללא סמכות את גלימת הראשון לציון".

הוועד הדגיש כי גלימת הראשון לציון ומצנפתו אינן פרטי לבוש סתמיים, אלא "סמלים ייחודיים ורשמיים של כהונת הראשון לציון הרב הראשי וראש ההנהגה הרוחנית הספרדית". על פי המכתב, סמלים אלה מהווים "נכס מורשתי, מוסדי וציבורי מובהק של וועד העדה הספרדית בירושלים ושל מוסד הראשון לציון".

המכתב של יו"ר ועד הספרדים

בריאיון שהעניק ציונוב ל'כיכר השבת' לפני ההסכמה, הסביר כיצד החל ללבוש את הגלימה: "תלמידיי קנו לי את הגלימה הזו כמתנה, התחלתי ללבוש את זה בפורים וראיתי שהקהל מאוד נהנה והתחבר לזה". הוא הוסיף כי "המטרה שלי היא לעשות שלום ואהבה, ובכל מקום שאני הולך אנשים עוצרים ושואלים, ואני אומר להם בפירוש: זה הרב אייל ציונוב, אני לא הראשון לציון".

בסיום השיחה בין הרב ציונוב ליו"ר וועד העדה, החליפו השניים ברכות ובכך הסתיימה הפרשה. מלשכת הרב הראשי הראשון לציון הרה"ג דוד יוסף שליט"א ברכו את הרב אייל ציונוב ואת יו"ר וועד העדה הספרדית אברהם דורון על הסיכום, וציינו כי "דעת חכמים נוחה היימנו והאמת והשלום אהבו".