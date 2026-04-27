הדיון המצומצם שהתקיים אתמול (ראשון) אצל ראש הממשלה נתניהו, שבסיומו הוחלט על ביטול הילולת ל"ג בעומר במירון, היה טעון במיוחד כאשר ח"כ מאיר פרוש דרש לאפשר את ההילולה בעוד השר איתמר בן גביר הוביל את ההתנגדות. 'כיכר השבת' מביא קטעים מתוך הדיון הטעון שהוביל להחלטה הדרמטית.

בפתח הדיון הציג אלוף פיקוד העורף את ההערכה הביטחונית: "הסיפור כאן זה לא איראן אלא לבנון, כשההתראה מלבנון היא קצרה מאוד. גם אם היו רק כמה אלפים במירון על ההר, המשמעות שאם משוגרת רקטה או כטב"מ - זה אסון".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקש הבהרה: "תפרט שכולם כאן יבינו". גורם ביטחוני השיב בפשטות: "זה יכול להיות למעלה ממאה הרוגים".

ח"כ מאיר פורוש הביע זעם על התזמון: "למה אתם מבטלים עכשיו? כולם פה מסכימים שאם תהיה הפסקת אש באיראן אז תהיה הילולה. למה דווקא נגד החרדים?"

ראש הממשלה תיקן אותו: "אנחנו מדברים על ירי מלבנון ולא על איראן".

פורוש המשיך בטענותיו: "אז למה בירושלים כן פתחו את טדי?" וראש הממשלה הבהיר: "זה לא אותו הדבר, זה בירושלים. בצפון זמן ההתראה שונה לחלוטין".

השר בן גביר הסביר את עמדתו: "זה בדיוק הפוך הרב פורוש. אנחנו דואגים שלא יפגעו חרדים כמו שאנחנו דואגים שלא יפגעו חילונים או דתיים לאומיים. אני מאוד מבין וכואב שצריך לבטל את האירוע, אבל לא מוכן לקחת שום סיכון אפילו לא על חיים של אדם אחד שמגיע להתפלל במירון".

בן גביר הוסיף והדגיש: "איזה רב ייתן היתר לפיקוח נפש של ממש? אסור לנו לקחת סיכון ולסכן חיי אנשים".

השרה מירי רגב הצטרפה לעמדה: "מספיק שטיל יפול על אוטובוס אחד. גם אני נגד לקחת סיכון".

ראש הממשלה סיכם את הדיון: "המצב מסוכן, הפסקת האש שבריריה ואי אפשר לקחת סיכון".

כזכור, בסיום הדיון הוחלט לבטל את ההילולה המסורתית ולקיים אירוע סמלי מצומצם בהשתתפות עד 1,500 איש בלבד. ההחלטה הובילה להתפטרות פרויקטור ההילולה יוסי דייטש, שמסר בשיחות סגורות: "אני יודע לנהל הילולה, לא יודע לנהל אי קיום של הילולה".