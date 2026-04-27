גל המעצרים נמשך: שעות לאחר המעצר לפנות בוקר של תלמיד ישיבה מביתו בשכונת גילה בירושלים, ארגונים העוסקים בסיוע ל"עריקים" חרדים מדווחים כי בשעות לפני הצהרים נעצר בן ישיבה מישיבתו בהרצליה. מדובר בשיטת פעולה חריגה מצד המשטר הצבאית.

על פי הדיווח, הבחור העריק כהוראת גדולי ישראל קיבל טלפון שממתינים לו מחוץ לישיבה כדי למסור לו חבילה, כשיצא פגש בשוטרי המשטרה הצבאית שעצרו אותו לבסיס תל השומר. הבחור מלווה ע"י ארגון נותנים גב ועוה"ד שלמה חדד.

מהארגונים נמסר כי "מדובר באירוע תקדימי של מעצר מבין כותלי ישיבה, ובהמשך הכרזת המלחמה ביהדות החרדית ולומדי התורה, זאת בנוסף למעצר שבוצע הלילה בבית בשכונת גילה בירושלים".

גל המעצרים מגיע יממה בלבד לאחר החלטת בג"צ להטיל סנקציות מחמירות על לומדי תורה והדרישה מהמשטרה לשתף פעולה באכיפה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, המשטרה הצבאית ביצעה לפנות בוקר מעצר , בעקבות צו מעצר שיצא נגדו בשל אי התייצבות בלשכות הגיוס.

על פי הדיווחים מארגונים העוסקים בסיוע ל"עריקים" חרדים, תלמיד הישיבה נעצר בשעות הבוקר המוקדמות מביתו ונלקח לכלא צבאי, שם צפוי להעמיד בפני שופט. זהותו של הבחור טרם פורסמה.

כאמור, המעצרים מתרחשים על רקע החלטת בג"ץ מאתמול בנושא הסנקציות נגד לומדי התורה, שבה מתחו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בג"ץ קבע כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה של הצבא במעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

המשנה לנשיא השופט נועם סולברג כתב בהחלטה: "דומה כי המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל; חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי".

השופט סולברג הוסיף והדגיש: "לא למותר לציין, כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו".

בהחלטה צוטטו דברי איוב: "אין לקבל מצב שבו 'אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ' ו'כל דאלים – גבר'". בג"ץ התייחס למצב כ"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת" מצד לומדי התורה.