הלחץ הציבורי והמשפטי לחקר מחדל השבעה באוקטובר הגיע היום (ב') לנקודת הכרעה משמעותית. בהחלטה שפורסמה, קבעו שופטי בית המשפט העליון כי למרות שיקול הדעת הרחב של הממשלה בנושאים אלו, לא ניתן עוד להמתין עם פתיחת החקירה. בג"ץ הציב דד-ליין ברור: גבשו מתווה ראוי שיזכה להסכמה ציבורית רחבה, או שבית המשפט יאלץ להתערב.

ההחלטה מגיעה לאחר דיון סוער שהתקיים בבית המשפט בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית. השופטים הבהירו כי הם מודעים לרגישות הנושא ולקשיים הכרוכים בהתערבות שיפוטית, אך הדגישו כי הזמן אוזל.

"בשלה העת זה מכבר"
במסמך המשפטי שהגיע לידי מערכת החדשות, מדגישים השופטים כי "בשלה העת זה מכבר לפתוח בחקר אירועי השבעה באוקטובר". השופטים הבהירו כי למרות הקשיים במתן סעדים שיפוטיים בנושאים רגישים אלו, הסמכות לדון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית נתונה בידיהם. הממשלה קיבלה ארכה של כחודשיים "מתוך תקווה שימצא בקרוב מתווה ראוי", אך הובהר כי זוהי הזדמנות מוגבלת בזמן. השופטים ציינו כי הם מצפים לראות התקדמות ממשית ולא רק הצהרות כוונות.

מחוץ לאולם בית המשפט ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

הדד-ליין: 1 ביולי 2026

על פי החלטת השופטים, על הממשלה להגיש הודעת עדכון מפורטת באשר למתווה שגובש עד לתאריך ה-1.7.2026. השופטים ציינו כי הם מודעים להליכי החקיקה המתגבשים בכנסת בנושא, אך הבהירו כי בשלב זה הם אינם מביעים עמדה לגבי תוקפה או תוכנה של חקיקה כזו.

רק לאחר קבלת הודעת הממשלה ביולי, יוחלט כיצד להמשיך בטיפול בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית באופן מיידי. יצוין כי הממשלה טענה בעבר כי אין לבית המשפט סמכות להתערב בנושא זה, אך השופטים דחו טענה זו.

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר ( צילום: פלאש Abed Rahim Khatib/Flash90 )

רקע: המאבק על החקירה

העתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית הוגשו בעקבות מחדלי השבעה באוקטובר, כאשר משפחות שכולות וארגונים שונים דרשו חקירה מקיפה ועצמאית של האירועים. הממשלה התנגדה להקמת ועדה כזו, בטענה שיש לחכות לסיום המלחמה ושהיא תפעל להקמת מנגנון חקירה חלופי.

בנובמבר האחרון הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה. כעת, לאחר חודשים של דיונים ועיכובים, קבעו השופטים כי הגיע הזמן לפעולה ממשית.

עדכונים נוספים בהמשך.