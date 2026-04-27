הדרישה לוועדת חקירה

"בשלה העת": בג"ץ באולטימטום חדש ודרמטי לממשלה לחקירת מחדל ה-7 באוקטובר | הפרטים

שופטי בג"ץ העניקו לממשלה שהות של חודשיים לגבש מתווה מוסכם לחקירת אירועי השבעה באוקטובר. בהחלטה דרמטית הובהר כי בשלה העת לחקר האירועים, והממשלה נדרשת לעדכן על המתווה עד ל-1 ביולי, בטרם יוחלט על המשך ההליכים בעתירות | כל הפרטים מהפסיקה הדרמטית שפורסמה (פוליטי מדיני)

הלחץ הציבורי והמשפטי לחקר מחדל השבעה באוקטובר הגיע היום (ב') לנקודת הכרעה משמעותית. בהחלטה שפורסמה, קבעו שופטי בית המשפט העליון כי למרות שיקול הדעת הרחב של הממשלה בנושאים אלו, לא ניתן עוד להמתין עם פתיחת החקירה. בג"ץ הציב דד-ליין ברור: גבשו מתווה ראוי שיזכה להסכמה ציבורית רחבה, או שבית המשפט יאלץ להתערב.

ההחלטה מגיעה לאחר דיון סוער שהתקיים בבית המשפט בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית. השופטים הבהירו כי הם מודעים לרגישות הנושא ולקשיים הכרוכים בהתערבות שיפוטית, אך הדגישו כי הזמן אוזל.

"בשלה העת זה מכבר"

במסמך המשפטי שהגיע לידי מערכת החדשות, מדגישים השופטים כי "בשלה העת זה מכבר לפתוח בחקר אירועי השבעה באוקטובר". השופטים הבהירו כי למרות הקשיים במתן סעדים שיפוטיים בנושאים רגישים אלו, הסמכות לדון בהקמת ועדת חקירה ממלכתית נתונה בידיהם.

הממשלה קיבלה ארכה של כחודשיים "מתוך תקווה שימצא בקרוב מתווה ראוי", אך הובהר כי זוהי הזדמנות מוגבלת בזמן. השופטים ציינו כי הם מצפים לראות התקדמות ממשית ולא רק הצהרות כוונות.

מחוץ לאולם בית המשפט

הדד-ליין: 1 ביולי 2026

על פי החלטת השופטים, על הממשלה להגיש הודעת עדכון מפורטת באשר למתווה שגובש עד לתאריך ה-1.7.2026. השופטים ציינו כי הם מודעים להליכי החקיקה המתגבשים בכנסת בנושא, אך הבהירו כי בשלב זה הם אינם מביעים עמדה לגבי תוקפה או תוכנה של חקיקה כזו.

רק לאחר קבלת הודעת הממשלה ביולי, יוחלט כיצד להמשיך בטיפול בעתירות הדורשות הקמת ועדת חקירה ממלכתית באופן מיידי. יצוין כי הממשלה טענה בעבר כי אין לבית המשפט סמכות להתערב בנושא זה, אך השופטים דחו טענה זו.

הגדר הפרוצה בשביעי באוקטובר

רקע: המאבק על החקירה

העתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית הוגשו בעקבות מחדלי , כאשר משפחות שכולות וארגונים שונים דרשו חקירה מקיפה ועצמאית של האירועים. הממשלה התנגדה להקמת ועדה כזו, בטענה שיש לחכות לסיום המלחמה ושהיא תפעל להקמת מנגנון חקירה חלופי.

בנובמבר האחרון הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה. כעת, לאחר חודשים של דיונים ועיכובים, קבעו השופטים כי הגיע הזמן לפעולה ממשית.

עדכונים נוספים בהמשך.

0 תגובות

בשלה העת שהכנסת תעמיד את בגץ במקומו הטבעי ותמסגר את סמכותו במסגרת המשפט ולא במסגרת השלטון
יחיאל

כיכר השבת
