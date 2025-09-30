רפובליקנים ודמוקרטים

כיכר השבת

שתי המפלגות הגדולות בארצות הברית המעצבות את הפוליטיקה האמריקאית מאז המאה ה-19, מייצגות אידיאולוגיות מתחרות ומובילות מאבק על דמותה של המדינה

המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית הן שתי המפלגות הפוליטיות הדומיננטיות בארצות הברית, המהוות את הבסיס למערכת הפוליטית הדו-מפלגתית האמריקאית. שתי המפלגות מתחרות על השליטה בקונגרס, בבית הלבן ובמוסדות השלטון השונים, כאשר כל אחת מייצגת תפיסת עולם שונה לגבי תפקיד הממשל ומדיניות פנים וחוץ.

הרפובליקנים, המזוהים עם הצבע האדום והפיל כסמלם, נוטים לדגול בערכים שמרניים, כלכלת שוק חופשי, הפחתת מיסים והתערבות ממשלתית מינימלית. לעומתם, הדמוקרטים, המזוהים עם הצבע הכחול והחמור כסמלם, תומכים בדרך כלל במדיניות ליברלית יותר, מעורבות ממשלתית גדולה יותר בכלכלה ובתוכניות חברתיות.

המתח בין שתי המפלגות מתבטא במגוון נושאים מרכזיים כגון מדיניות הגירה, בריאות, חינוך, שינויי אקלים וזכויות אזרח. בשנים האחרונות ניכרת החרפה בקיטוב הפוליטי בין שתי המפלגות, המשפיעה על היכולת להגיע להסכמות ולקדם חקיקה משמעותית.

בזירה הבינלאומית, שתי המפלגות מציגות לעיתים גישות שונות ביחס למדיניות החוץ האמריקאית, כולל בנושאים כמו היחסים עם ישראל, התמודדות עם איראן, היחסים עם סין והמעורבות האמריקאית בזירה הבינלאומית.

