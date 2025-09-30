בוושינגטון מתכוננים להשבתת ממשל שמסתמנת כבר בלילה שבין שלישי לרביעי, לאחר שניסיונות הפשרה בין הרפובליקנים לדמוקרטים שוב נראים תקועים. הצעת החוק הזמנית שנועדה לאפשר את המשך התקצוב נכשלה בהצבעה קודמת בסנאט, ובסביבת הרפובליקנים לא נראה שהצבעה חוזרת תסתיים אחרת.

הדמוקרטים מבקשים להכניס לחוק הארכה של סבסוד בריאות עבור מיליוני אמריקנים, שתוקפו פג בסוף השנה. הרפובליקנים מתנגדים וטוענים כי מדובר בנושא שיש לדון בו בנפרד. במקביל, משרדי ממשלה כבר הפיצו תוכניות חירום לסגירת יחידות מחקר ושירותי לקוחות ולהוצאת מאות אלפי עובדים לחופשה כפויה אם לא יימצא פתרון עד חצות.

גורמי תעופה הזהירו כי השבתה עלולה לגרום לעיכובים בטיסות, ומשרד העבודה הודיע כי לא יפרסם את דו"ח האבטלה החודשי – מדד מרכזי למצב הכלכלה.

בקרב הפוליטי, הדמוקרטים מנסים לנצל את הפער בין הנשיא טראמפ לבין חברי מפלגתו. לטענתם, בפגישה בבית הלבן הוא הביע נכונות להאריך הטבות בריאות שמפחיתות עלויות עבור 24 מיליון אזרחים. מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ’אק שומר, אמר לאחר הפגישה: "זה בידיים של הנשיא אם נמנע את ההשבתה". סגן הנשיא ג’יי.די. ואנס הודה כי הועלו הצעות "סבירות", אך תקף את הדמוקרטים על כך שהם משתמשים באיום ההשבתה כאמצעי לחץ.

טראמפ, מצדו, שיגר סרטון דיפ-פייק שבו שומר מוצג כמי שמבקר את מפלגתו, בעוד מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג’פריס הוצג עם כובע סומבררו ושפם מצויר. ג’פריס השיב ברשתות: "שנאה לא תוביל לשום מקום. אנחנו לא נוותר".

גם אם יושג הסכם של הרגע האחרון, עליו לעבור בבית הנבחרים – שלא יתכנס לפני יום רביעי, כלומר לאחר פקיעת התקציב.

המאבק הפך לשגרה בפוליטיקה האמריקנית: השבתת הממשל הארוכה הקודמת אירעה בשנים 2018–2019 ונמשכה 35 יום, סביב ויכוח על מדיניות ההגירה. הפעם מדובר בכ-1.7 טריליון דולר, כרבע מהתקציב הפדרלי הכולל, כששאר הסכום מוקדש בעיקר לבריאות, פנסיות ותשלומי ריבית על חוב שהגיע ל-37.5 טריליון דולר.

הנשיא טראמפ החריף את חוסר הוודאות כשהבהיר כי לא יירתע מהשבתת ממשל נוספת ואף מאיים בהמשך פיטורי עובדים פדרליים שהוא מגדיר "לא חיוניים". "אולי נעשה הרבה צעדים, והכול בגלל הדמוקרטים", אמר לכתבים.

בקרב הדמוקרטים גוברת הדילמה: מצד אחד הם רואים בהמשך הסבסוד הבריאותי הזדמנות להציג הישג לקראת בחירות האמצע של 2026; מצד שני יש מי שמזהיר מפני המחיר הציבורי. הסנאטור ג’ון פטרמן מפנסילבניה סיכם: "זה לא עניין של פוליטיקה או של האשמות – מדובר בנזק שייגרם למיליוני אמריקנים".