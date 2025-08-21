רועי בן צור משמש כעוזר מחקר במרכז למדיניות ישראל-סין ע"ש דיאן וגילפורד גלייזר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). הוא מתמחה בחקר יחסי ישראל-סין ומדיניות החוץ של סין במזרח התיכון.

בן צור הוא בוגר תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. במהלך שירותו הצבאי, שירת בתפקידים בכירים באגף המודיעין בדרגת סרן, כאשר התמקד בתחומי שיתוף פעולה בינלאומי והוביל קמפיינים מבצעיים.

במסגרת עבודתו במכון למחקרי ביטחון לאומי, בן צור עוסק במחקר מעמיק של מדיניות החוץ הסינית, יחסי הכלכלה והמסחר בין ישראל לסין, והשפעת היוזמות האסטרטגיות הסיניות על האזור. מחקריו מתמקדים בהשלכות האסטרטגיות של מעורבות סין במזרח התיכון על ישראל.

כחוקר בתחום יחסי ישראל-סין, בן צור תורם לשיח האקדמי והמקצועי בנושא היחסים המתפתחים בין שתי המדינות, תוך התמקדות בהיבטים כלכליים, דיפלומטיים וביטחוניים של מערכת היחסים המורכבת הזו.