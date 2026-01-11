סמואה - מדינת האי הפולינזית

סמואה, הידועה רשמית בשם המדינה העצמאית של סמואה, היא מדינת איים פולינזית הממוקמת בדרום האוקיינוס השקט. המדינה מורכבת משני איים מרכזיים, אופולו וסאוואיי, ומספר איים קטנים יותר, ומשתרעת על שטח כולל של כ-2,842 קילומטרים רבועים. בירת המדינה היא אפיה, הממוקמת באי אופולו, והיא משמשת כמרכז הכלכלי והמנהלי של המדינה. אוכלוסיית סמואה מונה כ-200,000 תושבים, רובם ממוצא פולינזי, והשפות הרשמיות הן סמואית ואנגלית.

סמואה זכתה לעצמאות מניו זילנד בשנת 1962, והייתה למדינה העצמאית הראשונה באזור האוקיינוס השקט במאה ה-20. המדינה שומרת על מערכת ממשל ייחודית המשלבת אלמנטים דמוקרטיים מערביים עם מסורות שבטיות מקומיות, הידועות בשם "פא'א סמואה" (הדרך הסמואית). המדינה חברה באומות המאוחדות, בחבר העמים הבריטי ובארגונים אזוריים נוספים, ושומרת על יחסים דיפלומטיים עם מדינות רבות ברחבי העולם.

כלכלת סמואה מבוססת בעיקר על חקלאות, תיירות והעברות כספים מאזרחים המתגוררים בחו"ל. המדינה מייצאת מוצרים חקלאיים כגון קוקוס, בננות וקקאו, ומושכת תיירים המעוניינים בנופיה הטרופיים, בחופיה הבתוליים ובתרבותה הפולינזית העשירה. בשנים האחרונות, סמואה מתמודדת עם אתגרים כלכליים וסביבתיים, כולל השפעות שינויי האקלים, עליית מפלס הים והשלכות מגיפות בריאות עולמיות על תעשיית התיירות.

התרבות הסמואית ידועה במסורותיה העתיקות, כולל אמנות הקעקוע המסורתית (טאטאו), ריקודים מסורתיים ומבנה חברתי המבוסס על משפחות מורחבות. הדת ממלאת תפקיד מרכזי בחיי התושבים, כאשר רוב האוכלוסייה נוהגת בנצרות. המדינה שומרת על איזון עדין בין שמירה על מסורות עתיקות לבין התאמה למציאות המודרנית, תוך שמירה על זהותה הייחודית כמדינת אי פולינזית.

סמואה ידועה גם בזכות נבחרת הרוגבי שלה, ספורט הנחשב לאומי במדינה. שחקני רוגבי סמואים משחקים בליגות מקצועיות ברחבי העולם ותורמים רבות לפרופיל הבינלאומי של המדינה. המדינה מארחת אירועים ספורטיביים אזוריים ומשתתפת באולימפיאדות ובתחרויות בינלאומיות נוספות.