זו מדינת האיים האקזוטית שצפויה לפתוח בקרוב שגרירות בבירת ישראל - ירושלים

המדינה בדרום האוקיינוס השקט שנמצאת מזרחית לאיי פיג'י, צפויה לפתוח בקרוב שגרירות בבירת ישראל, כך הודיע היום שר החוץ גדעון סער. אזרחי מדינת סמואה, מעריצים את ישראל וכמעט בכל פינה מתנופף דגל ישראל (חדשות בעולם)

דגל סמואה

שר החוץ גדעון סער שוחח לפני שעה קלה (ראשון) עם לאאולי לאואטאה שמידט, ראש הממשלה של סמואה ובירך אותו על החלטתו לפתוח שגרירות בירושלים במהלך 2026.

סמואה, היא מדינה הנמצאת מזרחית לאיי פיג'י ואזרחיה אוהבים מאוד את מדינת ישראל ולא קשה למצוא כמעט בכל פינה בבירת המדינה דגלי ישראל מתנופף ברוח.

השר סער כאמור הזמין את ראש הממשלה לקיים ביקור בישראל, וכן הזמין את נציגי משרד החוץ של להגיע לביקור בישראל על מנת לקדם את פתיחת השגרירות.

השר סער הודה בשיחה עם ראש הממשלה של סמואה על התמיכה העקבית של סמואה בישראל באו״ם.

לאורך השנים קיימה ישראל פעילות של סוכנות הסיוע הלאומית במשרד החוץ (מש"ב) בסמואה, שכללה אלמנטים שונים, בהם הדרכות ומערכות בתחומי האנרגיה. בשנת 2023 אישררו ישראל וסמואה הסכם לפטור הדדי מאשרות.

סמואה תהיה המדינה השלישית מבין מדינות איי הפאסיפיק שפותחת שגרירות בירושלים, אחרי שעשו זאת פפואה גינאה החדשה ב-2023 ופיג'י ב-2025.

