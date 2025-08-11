כיכר השבת
אברך חרדי מישיבת תורה בתפארתה שהפך לתופעת רשת בזכות חוש ההומור הייחודי שלו והופעותיו הוויראליות ברשתות החברתיות

שימי מלמד הוא אברך חרדי, בוגר ישיבת תורה בתפארתה, שהתפרסם ברשתות החברתיות בזכות סרטונים ויראליים המשלבים הומור ייחודי עם תוכן תורני. הוא מתגורר בבני ברק ולומד בכולל אברכים.

באוגוסט 2025 (אב תשפ"ה) שימש מלמד כשופט בתחרות שנערכה בקעמפ ישיבת תורה בתפארתה, שם הרשים את המשתתפים בשילוב המיוחד של ידע תורני עם כישרון הבימה שלו. הופעתו בתחרות זכתה לתהודה רבה ברשתות החברתיות והוסיפה לפופולריות הגוברת שלו.

הסגנון הייחודי של מלמד מתאפיין בהומור נקי ומתוחכם, המשלב אלמנטים מעולם הישיבות עם נושאים אקטואליים. סרטוניו זוכים לצפיות רבות ושיתופים נרחבים, במיוחד בקרב הציבור החרדי והדתי, אך גם מחוצה לו.

