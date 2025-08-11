כיכר השבת
הלם בקעמפ; בוגר הישיבה חשף: הסתובבתי עם ג'ינס, אכלתי ביום כיפור • מעייריב

אבל כבד: הגרב"ש דויטש נפטר אחרי שנות מחלה - סיקור נרחב | הזעזוע מחילול הכותל: משפחת החשוד הבהירה לראש"ל: "הוא מתמודד נפש" | דרעי מסתבך, מקורביו מבהירים: "דבריו הוצאו מהקשרם" | גורמים בגור מדגישים: ההחלטה להעביר את הישיבה מאשדוד לדימונה - לא סופית | מה קורה כשבוגר 'תורה בתפארתה' חושף שאכל ביום כיפור? צפו בתיעוד המשעשע (מעייריב)

אבל כבד

3.5 שנים אחרי שפורסם בשוגג כי הוא השיב את נשמתו ליוצרה, בכיר רבני 'הפלג הירושלמי' ראש הישיבה הגאון ר' ברוך שמואל דויטש נפטר. כסאו המיותם בהיכל ישיבתו - ישיבת באר מרדכי, עורר פרצי בכי אצל תלמידיו האבלים. כל הפרטים על מסע חייו הארוך - בכתבת הווידאו שלפניכם.

זעזוע

כתובת גרפיטי שרוססה על אבני הכותל המערבי - בחלקו הדרומי, עוררה זעזוע כבד בכל שדרות העם היהודי בארץ ובעולם. משפחת החשוד במעשה הנבזי, מיהרה לעדכן את לשכת הראש"ל הגר"ד יוסף, כי החשוד הוא מתמודד נפש עם היסטורית אישפוזים. העובדה שכתובת הגרפיטי כללה את מסרי ארגוני המחאה של השמאל הישראלי, גרמה לשורת גיוניים גם מקרב חברי האופוזיציה.

מסתבך

הקלטתו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, המכהן גם כמשקיף בקבינט הביטחוני, שנחשפה בתקשורת הכללית, גרמה לדרישה בלתי מתפשרת מצד ארגוני המחאה מראש הממשלה - להדיח אותו. בסביבת דרעי מיהרו להבהיר - והפרטים המלאים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החלטה לא סופית

ימים אחרי שנחשף ב'כיכר השבת' כי ישיבת גור באשדוד קיבלה החלטה להעביר את הישיבה לדימונה, גורמים בחסידות מדגישים ומחדדים - ההחלטה טרם התקבלה והיא איננה סופית. כל הפרטים מישיבת הקיבוץ החדשה - בכתבת הווידאו שלפניכם.

לא לדאוג. יש פאנצ'

ומה קורה כשבוגר ישיבת 'תורה בתפארתה', המוכר לכולם כצו"ל ממשפחה בני ברקית, חושף בפני מאות התלמידים במסגרת הקעמפ, על תקופה מאוד אפלה לכאורה בחייו האישיים? האמת - זה נשמע מזעזע, אבל תמונה אחת שופכת אור אחר על התקרית. אל תפספסו את התיעוד הבלעדי שהגיע במיוחד לגולשי ''.

