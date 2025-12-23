כיכר השבת
מאות זעקו בתפילות

האח הישיש התייצב בכותל: תפילת רבים לרפואת המקובל ראש ישיבת 'השלום'

קהל המונים ובראשם רבנים רומי מעלה התכנסו היום על יד שריד בית מקדשנו לזעוק לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה • בראש המתפללים נצפה האח הישיש, הגר"ע בצרי, שהגיע באופן נדיר להעתיר על אחיו (חרדים)

הגאון רבי עזרא בצרי בתפילה בכותל המערבי (צילום: מ. שטיין)

מעמד תפילה וזעקה מרטיט נערך היום (שלישי) ברחבת הכותל המערבי, עת התכנסו המוני בית ישראל ובראשם רבנים ומקובלים, להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של זקן המקובלים, ראש ישיבת 'השלום', הגאון רבי דוד שלום בצרי, הזקוק לרחמי שמיים מרובים לאחר שחלה הידרדרות במצב בריאותו.

בראש המתפללים נצפה אחיו הישיש של זקן המקובלים, הגאון רבי עזרא בצרי, אב"ד בירושלים וחבר בית הדין הגדול לשעבר. למרות גילו המתקדם והמאמץ הכרוך בדבר, התעקש הגר"ע להגיע לשריד בית מקדשנו כדי לשפוך שיח על אחיו המקובל.

במעמד התפילה השתתפו בניו של זקן המקובלים, הגאון רבי יצחק בצרי ורבנים נוספים מהמשפחה, לצד קהל רב של תלמידים ומקורבים.

מקורבי המשפחה מציינים כי מצבו של הרב מוסיף להיות קשה והוא זקוק לישועה גדולה. "רבי דוד שלום התפלל כל חייו על עם ישראל בכותל המערבי, עכשיו הגיע התור של עם ישראל להתפלל עליו", מציינים התלמידים.

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה בתוך שאר חולי ישראל.

הגאון רבי עזרא בצרי בתפילה בכותל המערבי (צילום: מ. שטיין)
הגאון רבי עזרא בצרי בתפילה בכותל המערבי (צילום: מ. שטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

שיעור בפשטות וענווה

|

מאות זעקו בתפילות

|

העתירו בתפילות

||
1

הבובה אורה כיכבה

|

שיחת היום בעולם היהודי

||
11

רגעי הגבורה נחשפים

||
3

רדיו אינטרנטי • האזינו

||
1

הסערה לא שוככת

||
13

הוקרה למסירות הנפש

||
6

מאות נותרו בחוץ

||
15
ש

שיקום תשתיות

אסף מגידו|מקודם
ש

"ישועות גדולות"

נחמן שטרנהרץ|מקודם

תקיפה חמורה

|

האלימות בהפגנות החרדים

||
30

"יש לך מה ללמוד"

|

פקקי ענק במקום

||
20

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר