מעמד תפילה וזעקה מרטיט נערך היום (שלישי) ברחבת הכותל המערבי, עת התכנסו המוני בית ישראל ובראשם רבנים ומקובלים, להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של זקן המקובלים, ראש ישיבת 'השלום', הגאון רבי דוד שלום בצרי, הזקוק לרחמי שמיים מרובים לאחר שחלה הידרדרות במצב בריאותו.

בראש המתפללים נצפה אחיו הישיש של זקן המקובלים, הגאון רבי עזרא בצרי, אב"ד בירושלים וחבר בית הדין הגדול לשעבר. למרות גילו המתקדם והמאמץ הכרוך בדבר, התעקש הגר"ע להגיע לשריד בית מקדשנו כדי לשפוך שיח על אחיו המקובל.

במעמד התפילה השתתפו בניו של זקן המקובלים, הגאון רבי יצחק בצרי ורבנים נוספים מהמשפחה, לצד קהל רב של תלמידים ומקורבים.

מקורבי המשפחה מציינים כי מצבו של הרב מוסיף להיות קשה והוא זקוק לישועה גדולה. "רבי דוד שלום התפלל כל חייו על עם ישראל בכותל המערבי, עכשיו הגיע התור של עם ישראל להתפלל עליו", מציינים התלמידים.

הציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילה ובתחנונים לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה בתוך שאר חולי ישראל.