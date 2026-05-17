שמעון צובלי הוא מאמן כושר ובריאות המתמחה בעבודה עם הציבור הדתי והחרדי. צובלי מצטיין בגישה ייחודית המשלבת ידע מקצועי בתחומי האימון והתזונה עם הבנה עמוקה של האתגרים הייחודיים העומדים בפני אנשים במגזר זה. הוא ידוע בכך שהוא "מדבר לראש ולא רק לשריר", תוך שימת דגש על השינוי המנטלי והפסיכולוגי הנדרש לשיפור הבריאות.

הגישה המקצועית של צובלי מתאפיינת בריאליזם ובהבנה של המציאות היומיומית של תלמידיו. הוא אינו מוכר אשליות על תוצאות מהירות, אלא מעדיף להתמקד בשינויים קטנים ומתמשכים שניתן לשמור עליהם לאורך זמן. צובלי מבין את האתגרים הגנטיים, את הפיתויים התזונתיים המסורתיים כמו צ'ולנט, ואת העומס של החיים המודרניים. הפילוסופיה שלו היא שעדיף לבצע עשר דקות אימון ביום ולהתמיד בכך, מאשר להתחייב לשעה ולהישבר.

אחד המאפיינים הבולטים בעבודתו של צובלי הוא ההתמקדות בהיבט הפסיכולוגי של שינוי אורח החיים. הוא מאמין שהאויב הגדול ביותר של הכושר אינו השומן או חוסר הזמן, אלא ההתנגדות המוחית לשינוי. לכן, הוא משקיע מאמץ רב ב"עבודה על המוח" ובהבנת התת-מודע, תוך שימוש בכלים פסיכולוגיים לעזור לאנשים להתגבר על חסמים פנימיים.

צובלי מצליח לחבר בין עולמות שונים בצורה טבעית ואותנטית. מצד אחד, הוא מצטט מקורות תורניים כמו רבי נחמן מברסלב על עליות ומורדות בנפש, ומצד שני הוא שולט בטרמינולוגיה מדעית מתקדמת בתחומי האנטומיה, ההורמונים והפיזיולוגיה. שילוב זה הופך אותו לדמות שקל לציבור הדתי והחרדי לתת בה אמון, שכן הוא מדבר את שפתם ומבין את עולמם.

סגנון ההדרכה של צובלי מתאפיין בגישה שוויונית וידידותית. הוא אינו מטיף ממעמד של עליונות, אלא משתף בכישלונות ובאתגרים אישיים שלו עצמו. שיתוף זה יוצר קשר אמיתי עם תלמידיו ומראה להם שהשינוי אפשרי לכולם, ללא קשר לנקודת המוצא. הוא רואה את עצמו כ"שכן מהבניין ממול" שהחליט לקחת את הבריאות שלו בידיים, למד את המדע שמאחורי זה, ועכשיו משתף את הידע עם אחרים.

מעבר לעבודה האישית עם מתאמנים, צובלי רואה בעצמו שליחות קהילתית רחבה יותר. הוא שואף לשנות את תפיסת הבריאות והכושר במגזר הדתי והחרדי, ולהפוך את הטיפול בגוף לחלק טבעי ומקובל מאורח החיים. עבורו, כושר אינו עניין של אסתטיקה בלבד, אלא כלי חיוני לשמירה על איכות חיים בגיל מבוגר ולמילוי תפקידים משפחתיים וקהילתיים לאורך שנים רבות.