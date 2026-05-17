השיטה החסידית: כך תשמרו על אורח חיים בריא - לכל החיים | צפו

"אתם יודעים שאתם שמנים, אתם יודעים שרע לכם, אתם רוצים לעשות את השינוי ואתם לא יודעים איך". כך פתח מדריך הכושר משה מנס את הריאיון המיוחד עם שמעון צובלי, מדריך כושר ותזונה המתמחה בליווי הציבור החרדי. במסגרת התוכנית "תהיה בריא", חשף צובלי את הטעויות הנפוצות ביותר שגורמות לאנשים לכשל בניסיונות הירידה במשקל - ואת הדרך הנכונה לעשות שינוי שנשאר.

צובלי שיתף מניסיונו האישי: "אני חוויתי את זה בישיבה קטנה; קראתי ספר על נזקי הסוכר, זרקתי הכל, קניתי לחמניות בריאות, אבל כבר למחרת קניתי חבילת שוקולד והשלמתי הכל כי היה לי חסר סוכר". לדבריו, הטעות נובעת משתי נקודות מרכזיות: "ראשית, אנחנו לא מבינים את התהליכים וקופצים לקיצוניות. שנית, אנחנו עושים את השינוי מהחלטה לא נכונה - רוצים להיות רזים במקום להיות בריאים". המטרה האמיתית, הסביר צובלי, צריכה להיות הבנה של כמה הכושר בריא וחיוני לגוף. "כשמבינים את המדע מאחורי הכושר, מבינים את התהליכים ורוצים לעשות את זה כל יום", ציין. הוא הדגיש כי אימון מפעיל את המוח, משפר ריכוז, מונע מחלות, ומעבר לנראות החיצונית - משפר את הביטחון העצמי בגלל חומרים שמופרשים במהלך האימון.

התזונאית הקלינית רוני פישמן בריאיון

10 דקות שמשנות הכל

אחת העצות המרכזיות של צובלי היא התחלה הדרגתית. "כשנריה יבוא אלי, אגיד לו: 'תירגע, לא צריך להתאמן כל יום ולהשתגע'. נתחיל בהדרגה", הסביר. "לאנשים שקנו אצלי מכשירי ריצה ואמרו שיעשו שעתיים כל יום, המלצתי להתחיל ב-10 דקות בלבד".

למה דווקא 10 דקות? "ה-10 דקות האלו חשובות כדי שהתת-מודע לא יביע התנגדות", הבהיר צובלי. "אם תחליט על שעה ריצה כל יום, הגוף יתחיל להתנגד כי זה קשה לו. הפחד מהמחלות והבטחות הרופא נשכחים מהר, אבל התת-מודע חזק יותר". לדבריו, אחרי 40-50 יום הגוף קונה הרגל, כמו קפה או סיגריה. "אני לא מחפש את הכושר פה, אלא את ההרגל של הכושר", הדגיש.

"מה שצודק מדעית לא תמיד נכון עבורך"

צובלי התייחס גם לשאלת סוג האימון המתאים. "כשאנשים אומרים לי שהם לא הסתדרו בחדר כושר, אני מציע להם לבוא לאימון קבוצתי פעם בשבוע, אבל לא לוותר על זה", ציין. "מה שצודק מדעית לא תמיד נכון עבורך אם לא תחזיק בזה מעמד. כדאי לעשות משהו שתוכל להמשיך לאורך זמן, ספורט שאתה מתחבר אליו - כדורגל, ג'ודו או אגרוף".

עצה נוספת שהציע: ליצור קונוטציה חיובית לאימון. "אם אתה לא אוהב כלום, תייצר קונוטציה חיובית, למשל לשמוע פודקאסט או שיעור תורה תוך כדי ריצה", המליץ.

"בקי ברצוא ובקי בשוב"

לגבי תזונה, צובלי הדגיש: "אותו דבר. לאכול מסודר ולא לצום, כי צום לא עובד לאורך זמן". הוא הביא את דברי רבי נחמן: "צריך להיות 'בקי ברצוא ובקי בשוב', כפי שרבי נחמן אומר. לכולנו יש עליות וירידות, ימים עם חשק וימים בלי".

המפתח, לדבריו, הוא תכנון מראש. "צריך לתכנן מראש איך להתנהל בירידות ולא להפריז בעליות. מעל שעה וחצי אימון ביום זה עלול להרוס את מערכת העצבים והורמונים מסוימים", הזהיר. בזמנים קשים, כמו במילואים, המליץ: "תעשה רק 30 שכיבות סמיכה או מתח. זה אולי לא אפקטיבי פיזית כמו אימון מלא, אבל במוח זה משמר את המודעות שאתה בן אדם ספורטיבי".

פרק נוסף בסדרת תהיה בריא עם מאמן הכושר משה מנס

השקעה חכמה במקום מנוי שנתי

צובלי התייחס גם לחשיבות הידע המקצועי. "יש המון סוגי אימון - קליסטניקס, פאוורליפטינג - וכל אחד יגיד משהו אחר. לכן חשוב להתייעץ עם מאמן כושר שיש לו ידע אנטומי, ולא רק עם מישהו שנראה שרירי", הדגיש. "ידע מציל חיים ומונע טעויות קריטיות באימון. במקום לבזבז כסף על מנוי שנתי לחינם, תשקיע 200-300 ש"ח בבניית תוכנית אימון והבנת המטרות שלך".

מנס שיתף מניסיונו: "ראיתי תמונות של אנשים שריריים ורציתי להיות ככה, אבל אחרי שלושה חודשים נשברתי כי זה דורש תזונה מדוקדקת ולפעמים חומרים". צובלי הגיב: "השאלה היא אם זה שווה לך את המאמץ. לרוב האנשים יש אחוזי שומן בבטן שקשה מאוד להוריד גנטית. צריך להבין אם אתה מוכן 'למות' על זה או פשוט לקבל את עצמך וליהנות מהאימון עצמו".

פרנסה מכושר בציבור החרדי

לשאלת מנס על האפשרות להתפרנס מכושר בציבור החרדי, השיב צובלי: "מי שאוהב לאמן יכול להגיע ל-15 עד 20 אלף ש"ח בחודש בכיף. בערים חרדיות יש מחסור במאמנים, במיוחד לקבוצות". הוא הוסיף: "היום כסף הוא לא תירוץ לא להתאמן: אפשר להתאמן בבית, לקנות תוכנית אחת ב-300 ש"ח, או להשתמש בהנחות של קופות החולים לסטודיו ב-25 ש"ח".

אז למה עדיין יש אנשים שלא מתאמנים? "כי הם לא מבינים את החשיבות באמת", סיכם צובלי. המסר שלו לציבור החרדי: "להכניס מגיל קטן את המיינדסט של הכושר לילדים. התרבות שלנו של קוגל וצ'ולנט וממתקים כל השבת היא בעייתית. אמנם הקהילתיות החרדית תורמת לאריכות ימים, אבל איזה חיים אלו אם אתה נכה או זקוק לעזרה בגיל צעיר? אפשר למנוע את זה".