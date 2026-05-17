מה קורה לקופים שאוכלים מזון מהיר? התשובה מפתיעה

קוף בגיברלטר עם קופסה של מזון מעובד ( צילום: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project )

קופים בגיברלטר למדו לאכול אדמה כדי להרגיע את הבטן שלהם בעקבות צריכה מוגברת של "ג'אנק פוד", כך עולה ממחקר חדש. מדענים מאמינים שהעפר עוזר לקופים לרפד את המעיים שלהם כדי לעצור גירויים הנגרמים ממזונות ש"עשירים מאוד בקלוריות, סוכר, מלח ומוצרי חלב".

בנוסף, האדמה מספקת חיידקים ומינרלים שחסרים במזון המהיר שהקופים מקבלים או גונבים מתיירים, כגון חטיפי שוקולד, צ'יפס וגלידה. החוקרים זיהו כי קופים הנמצאים במגע תדיר עם המבקרים בגיברלטר נצפו אוכלים יותר אדמה, כאשר התנהגות זו גוברת באופן משמעותי במהלך שיא עונת התיירות. מומחים מעריכים כי האדמה פועלת כ"מחסום" במערכת העיכול ומגבילה את הספיגה של תרכובות מזיקות. ד"ר סילבן למואן, אנתרופולוג ביולוגי מהמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת קיימברידג', הרחיב: "זה יכול להקל על תסמינים במערכת העיכול, החל מבחילות ועד שלשולים. אדמה עשויה גם לספק חיידקים ידידותיים שעוזרים למיקרוביום של המעיים".

קוף לועס אדמה בגיברלטר ( צילום: Martin Nicourt/Gibraltar Macaques Project )

עוד ציין ד"ר למואן כי פרימטים שאינם בני אדם הופכים לרגישים ללקטוז (אי-סבילות ללקטוז) לאחר הגמילה מחלב אמם, ולכן מוצרי חלב ידועים ככאלה שגורמים לבעיות עיכול משמעותיות אצל קופים. "גלידה היא פופולרית מאוד בקרב התיירים בגיברלטר - וכתוצאה מכך היא נצרכת רבות גם על ידי קופי המקוק", הוא מסביר.

החוקרים סבורים שהתנהגות אכילת האדמה היא ככל הנראה נלמדת חברתית, שכן לקבוצות שונות של קופים יש העדפות לסוגים מסוימים של אדמה. על פי ד"ר למואן: "בני האדם מורגלים לחפש לאגור שומנים וסוכרים עתירי אנרגיה כדי לשרוד תקופות של מחסור, מה שמוביל אותנו להשתוקק לג'אנק פוד עתיר קלוריות. הזמינות של ג'אנק פוד אנושי עשויה לעורר את אותו מנגנון גם אצל קופי המקוק".

אוכלוסיית קופי המקוק של גיברלטר מונה כ-230 פרטים, הפרוסים על פני שמונה קבוצות יציבות המאכלסות אזורים שונים בצוק המפורסם. ממצאי המחקר המלא פורסמו בכתב העת המדעי "Scientific Reports".