חוקרים הצליחו לגמול מעישון - בעזרת פעולה מוחית אחת

מחקר קליני חדש מארצות הברית מציג גישה מבטיחה להתמודדות עם התמכרות לניקוטין: לא באמצעות דיכוי התשוקה, אלא דרך חיזוק היכולת לשלוט בה. החוקרים מצאו כי גירוי מגנטי לא פולשני (TMS) של אזור במוח האחראי על קבלת החלטות ושליטה עצמית הפחית את צריכת הסיגריות ביותר מ־11 ביום - תוצאה משמעותית בהשוואה לטיפולים אחרים.

המחקר, שנערך במרכז הסרטן Hollings שבאוניברסיטת דרום קרוליינה (MUSC), חילק מעשנים המעוניינים להיגמל לשלוש קבוצות: קבוצה שקיבלה גירוי מוחי לאזור הקורטקס הקדם-מצחי (DLPFC), קבוצה נוספת שקיבלה גירוי לאזור הקשור למערכת התגמול, וקבוצת ביקורת שקיבלה טיפול דמה. לאחר 15 מפגשים שנמשכו שלושה שבועות, הקבוצה שקיבלה גירוי לאזור השליטה העצמית הראתה ירידה חדה ומשמעותית בעישון - הרבה מעבר לשתי הקבוצות האחרות.

לדברי החוקר הראשי, ד"ר שינגבאו לי, "בהתמכרות יש חוסר איזון: מערכת התגמול פועלת ביתר, בעוד שמנגנוני השליטה נחלשים. חיזוק המערכת השנייה מאפשר לאזן את הראשונה".

סריקות מוח איששו את ההסבר: הפעילות באזורי השליטה עלתה, בעוד שהפעילות במרכזי התגמול ירדה. השינויים הללו לא היו רק תיאורטיים - הם תאמו ירידה ממשית בכמות העישון, בדיווחי המשתתפים ובמדדים ביולוגיים כמו רמות פחמן חד-חמצני בנשימה.

במקביל, מחקר נוסף מאוניברסיטת UCLA מספק הצצה למנגנון העמוק יותר שמאחורי האפקט. החוקרים מצאו כי סוג מתקדם של גירוי מוחי (aiTBS) אינו רק משנה פעילות עצבית - אלא ממש משקם את מבנה תאי העצב עצמם. בניסוי בעכברים, הטיפול הוביל לשיקום "קוצים דנדריטיים" - מבנים זעירים החיוניים לתקשורת בין תאים - שנפגעו בעקבות סטרס כרוני.

ההשפעה הייתה מהירה במיוחד: תוך 24 שעות בלבד נצפה שיפור מבני והתנהגותי, שנמשך לפחות שבוע. כאשר החוקרים חסמו את פעילותם של תאי עצב מסוימים, האפקט נעלם - ממצא שחיזק את הקשר הישיר בין השינוי המבני לבין השיפור בתפקוד.

הממצאים משני המחקרים מצביעים על כיוון חדש בטיפול בהתמכרות: במקום להילחם בתשוקה עצמה, ניתן לחזק את המנגנונים שמרסנים אותה - ואף לשקם את "התשתית העצבית" שנפגעה. עם זאת, החוקרים מדגישים כי מדובר עדיין במחקרים ראשוניים יחסית, וכי נדרשים ניסויים רחבי היקף כדי לבחון את שיעורי הגמילה לטווח ארוך.

אם הממצאים יאוששו, ייתכן שבעתיד גירוי מוחי יהפוך מטיפול משלים לאחד הכלים המרכזיים - ואולי אף קו ראשון - במאבק בהתמכרות לניקוטין.