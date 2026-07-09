כיכר השבת

סימי ספולטר

סימי ספולטר, פרשן צבאי ואיש מודיעין לשעבר, מוביל בתחום הניתוח הביטחוני והאסטרטגי בישראל - מאמרים, ראיונות וניתוחים מעמיקים

סימי ספולטר הוא עיתונאי כלכלי ישראלי המשמש כיום ככתב נדל"ן בעיתון הכלכלי TheMarker מבית הארץ. תחומי סיקור מרכזיים: הוא מתמקד בסיקור שוק הדיור, הגרלות "דירה בהנחה", הונאות נדל"ן והשקעות פיננסיות בחברה החרדית. כמו כן, הוא עוסק בנושאי זיהום קרקעות המיועדות לבנייה ותכנון עירוני. רקע מקצועי: ספולטר החל את דרכו בעולם התקשורת והפרסום כאיש קריאייטיב. הוא עבד בעבר במשרד הפרסום Wave, ובתחילת שנת 2022 הצטרף למערכת TheMarker, שם שימש בתחילה ככתב בדסק ההייטק לפני שעבר לסקר את תחום הנדל"ן.פעילות נוספת: הוא מופיע לעיתים קרובות בפודקאסטים ובתוכניות הכלכליות של העיתון (כמו "האינטרסנטים") וכן בבמות תקשורתיות נוספות, שם הוא מפרש את מגמות השוק ומזהיר מפני סיכונים כלכליים.

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