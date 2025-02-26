איך ילד בן 12 מתמודד עם הבשורה שאחיו הנערץ נפל בקרב, ומה עובר בראש כשהשכול דופק בדלת בפעם השנייה? מדוע החליט אליסף פרץ, בנה של מרים פרץ, לעזוב הכל ולהצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט, ומה הפתרון שלו לסוגיית גיוס החרדים? | בריאיון מרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, נחשף סיפור חיים מטלטל של שכול, אמונה תמימה, שירות קרבי על סף המוות, והחלטה אחת ברורה: לבחור בחיים, למרות הכל • צפו (כיכר FM)
משפחתו של לוחם 'נצח יהודה' ישראל לונברג בן ה19 שנפצע קשה לפני שבועייים בהיתקלות עם מחבלים בבית חאנון ברצועת עזה - מבקשת מהציבור להרבות בתפילה לרפואתו בעקבות זיהום כבד שנוצר בגופו בגלל הפציעה הקשה | ישראל בן ענבל אסתר לרפו"ש (בארץ)
אלפים השתתפו בהלוויית הלוחם אוריאל פרץ הי"ד מביתר עילית, לוחם בגדוד נצח יהודה חטיבת כפיר, שנפל השבוע בקרב בצפון רצועת עזה | ההורים ספדו לו בכאב ובדמעות והתחננו שיהיה מליץ יושר על כולם | ידידו וחבירו לספסל הלימודים בנצי יוסוביץ מספידו בדמעות: "הסתכלתי סביבי וניסיתי להבין איך אדם אחד הצליח לחבר בין כל כך הרבה עולמות? זה היה אוריאל. הוא חיבר אנשים בלי לנסות, נגע בלבבות" (חרדים)
דובר צה"ל התיר הערב לפרסום, כי החלל שנפל במהלך הקרבות בצפון הרצועה, הוא סמל אוריאל פרץ בן 23, מביתר עילית, לוחם בגדוד נצח יהודה | אוריאל הי"ד נפגע מירי נ"ט של מחבלי חמאס במהלך פעילות מבצעית, 3 חיילים נוספים נפצעו בתקרית באורח קשה | הלוויתו תתקיים מחר (שלישי) בהר הרצל בירושלים (דיין אמת)