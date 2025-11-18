במסגרת תוכנית 'דבר ראשון' קיימנו ראיון עם פעילת הימין שעוקבת ברשתות החברתיות אחרי המחבלים והגנבים | איך הכל התחיל ומה המשטרה עושה בנידון | מדוע נחקרה 3 פעמים ולמה לדעתה אין עשיה אמיתית מול הבעיה שפוגעת בכולנו (פלילי)
תופעה מטרידה שפוגעת בכיס שלנו: פלסטינים חודרים לישראל ללא חשש וגונבים מכל הבא ליד ומתברר שהמשטרה לא עושה הרבה | תחרות יופי שכזו מעולם לא שמעתם ועל הסיפור המרגש שעומד מאחוריה | העונש המקורי שנתן השופט ל-40 גנבים | האם כל הדיבורים על שלג יתממשו ומה המשמעות 'גשם מקומי' | הסיפור המרגש עם מאכילת החתולים מניר עוז עם אמא של סאשה טרופונוב שעכשיו חזר מהשבי (דבר ראשון)