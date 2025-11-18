כיכר השבת
הרימה את נושא הגניבות

"ניסיון לסימת פיות" | פעילת הימין הפופולרית ב-X נחקרה בנציבות על הציוצים

פעילת הימין איילת לאש, שמשמשת כמורה, הוזמנה לחקירה בנציבות שירות המדינה בשל שורת ציוצים שלה ברשת החברתית נגד האלימות הערבית | עורך דינה: "רדיפה פוליטית בזויה" (חדשות)

איילת עם עורכי הדין משה פולסקי ועדי קידר (צילום: חוננו)

פעילת הימין איילת לאש, שידועה בציוציה הויראלים ברשת X, זומנה לחקירה בנציבות שירות המדינה.

מוקדם יותר היום (שלישי) היא הגיעה למשרדי נציבות שירות המדינה לדיון הוכחות בתיק המתנהל נגדה בנציבות על ציוצים שפרסמה בחשבון הטוויטר שלה נגד הטרור הערבי. יצוין, כי הפעילה החברתית העלתה על סדר היום את המחדל המשטרתי בטיפול גניבות רכבים על ידי ערבים.

לטענת הנציבות, לאש העובדת כמורה פרסמה אמירות של גזענות והסתה כנגד ערבים במהלך שנת 2021. הליך החקירה בנציבות מתקיים למרות שפרקליטות המדינה הודיעה לפני זמן רב על סגירת התיק כנגד לאש. את לאש מייצגים עורכי הדין עדי קידר ומשה פולסקי מארגון חוננו.

איילת לאש אמרה לאחר הדיון: "הניסיון לסתום לי את הפה לא ילך. אמשיך לעשות למען עם ישראל וארץ ישראל. מודה לחוננו שמסייעים לי בתיק, בלעדיהם לא הייתה לי כוחות להתקדם".

עו"ד עדי קידר מסר: "המשפט הזה מדגים את הרדיפה הפוליטית הבזויה שהתחילה בפרקליטות ולאחר שהפרקליטות בעצמה החליטה לסגור את התיק, הנציבות לא מרפה והחליטה להעמיד את איילת לדין. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד לסוף המשפט כדי להוכיח את חפותה".

0 תגובות

2
איילת לאש לכנסת!!
תרצה
חד משמעית!! איילת אין עליך העם כולו מאחורייך!!
נחמיה
1
שחיתות בכל מקום , לא לוותר יישר כוח !
רן

