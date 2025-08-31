הסטטוסקופ הוא מכשיר רפואי המשמש להאזנה לקולות הגוף, בעיקר קולות הלב, הריאות ומערכת העיכול. זהו אחד הכלים החשובים והמזוהים ביותר עם מקצוע הרפואה, והוא מהווה סמל למקצועיות רפואית כבר למעלה מ-200 שנה.

המכשיר מורכב מאוזניות, צינורית אקוסטית ותושבת עם ממברנה המונחת על גוף המטופל. הסטטוסקופ מאפשר לרופאים לזהות מגוון רחב של מצבים רפואיים, החל מדופק לא סדיר ועד לבעיות בדרכי הנשימה.

בעידן הטכנולוגי המתקדם, פותחו גרסאות דיגיטליות של הסטטוסקופ המאפשרות הקלטה, הגברה והעברת הקולות למכשירים אחרים. למרות זאת, הגרסה המסורתית עדיין נפוצה מאוד בשימוש יומיומי בקרב אנשי רפואה.

הסטטוסקופ הומצא בשנת 1816 על ידי הרופא הצרפתי רנה לאנק, שהשתמש תחילה בגליל נייר מגולגל כדי להאזין ללב של מטופלת. מאז, המכשיר עבר שיפורים רבים עד שהגיע לצורתו המוכרת כיום.