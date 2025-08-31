העתיד כבר כאן: סטטוסקופ ה-AI שעקף את היכולות של הרופא האנושי

חוקרים בריטים פיתחו סטטוסקופ מתקדם המשלב בינה מלאכותית, שיכול לאתר במהירות שלוש מחלות לב עיקריות.

הכלי, בגודל כקלף משחק, מחליף את חלקו העליון של הסטטוסקופ המסורתי ומצויד במיקרופון שמסוגל לקלוט הבדלים עדינים בקצב הלב ובזרימת הדם – אותות שהאוזן האנושית אינה מזהה.

בדומה לססטוסקופ רגיל, המכשיר המקדם משדר את פעימות הלב גם לאוזנו של הרופא בנוסף ליכולת שלו לשדר גלי קול אלקטרונים.

המערכת מבצעת גם תרשים אק”ג, שולחת את הנתונים לענן ומנתחת אותם באמצעות אלגוריתמים שהוכשרו על מאות אלפי רשומות מטופלים. המחקר, שנערך באימפריאל קולג’ בלונדון בשיתוף שירותי הבריאות הציבוריים, כלל יותר מ-12 אלף מטופלים מ-96 מרפאות שהשתמשו במכשיר, מול 109 מרפאות ללא השימוש בבינה מלאכותית.

הממצאים הראו כי הסיכוי לאבחן אי-ספיקת לב בתוך שנה היה גבוה פי 2.33 בקרב המטופלים שנבדקו עם הסטטוסקופ המתקדם. הפרעות קצב, שלרוב אינן מלוות בתסמינים אך מעלות את הסיכון לשבץ, זוהו פי 3.5 יותר, ומחלות מסתמי לב התגלו פי 1.9 יותר לעומת הבדיקות המסורתיות.

קרדיולוגית בכירה ומנהלת רפואית בקרן הלב הבריטית, ציינה כי מדובר בדוגמה מובהקת לאופן שבו הכלי הרפואי הקלאסי בן 200 שנה עובר חידוש מתאים למאה ה-21. לדבריה, "אבחון מוקדם מאפשר טיפול מהיר ומעלה את הסיכוי לאיכות חיים טובה יותר לאורך זמן".

הממצאים הוצגו בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי האירופי במדריד, הכינוס הגדול בעולם בתחום הלב. בעקבות המחקר, מתוכננת הרחבת השימוש בסטטוסקופ החדש לרופאי משפחה בדרום לונדון, עם כוונה לשלבו בהדרגה בכל רחבי בריטניה.