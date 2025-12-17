ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הזהיר את האוליגרך הרוסי-ישראלי רומן אברמוביץ’ כי "השעון מתקתק”, ועליו להעביר את הסכום של 2.5 מיליארד ליש"ט שקיבל ממכירת מועדון הכדורגל צ’לסי, לטובת סיוע הומניטרי לאוקראינה.

לדברי סטארמר, “ממשלת בריטניה מוכנה לאכוף זאת דרך בתי המשפט, כדי שכל הכסף יגיע לאלו שחייהם נקרעו עקב המלחמה הבלתי חוקית של פוטין.”

אברמוביץ’, שרכש את צ’לסי ב־2003, התחייב לתרום את כספי המכירה לטובת העם האוקראיני. הכספים הוקפאו בחשבון בנק בבריטניה מאז המכירה ב־2022, כאשר ממשלת בריטניה הטילה עליו סנקציות בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה וקשריו עם הנשיא פוטין. עד כה לא הושגה הסכמה על דרך העברת הכספים, והכסף נשאר מוקפא.

מוקדם יותר החליטה הממשלה להנפיק את הרישיון להעברת הכספים, במטרה ללחוץ על אברמוביץ’ כדי שיממש את התחייבותו, לפני שיפנו לפעולה משפטית. אף שהממשלה לא קבעה מועד סופי להעברה, היא דרשה מהאוליגרך לפעול בנושא בתוך מספר חודשים.

שרת האוצר רייצ’ל ריבס אמרה לאחר הנפקת הרישיון: “זה בלתי מתקבל על הדעת שמעל 2.5 מיליארד ליש"ט המגיעים לעם האוקראיני יישארו מוקפאים בחשבון בנק בבריטניה. הגיע הזמן שאברמוביץ’ ישלם.”

לפי דיווחים, אברמוביץ’ אמר לממשלת בריטניה כי הוא לא יוכל להעביר את הכספים עד שהממשלה של האי ג’רסי תבטל את התביעה נגדו הנוגעת למקור עושרו.

האולטימטום יוצא הדופן של סטארמר מהווה את הצעד המשמעותי הראשון במאמץ להעברת נכסים רוסיים שבאירופה למען שיקום אוקראינה, לאחר פסגה שנערכה שבוע שעבר בין סטארמר לבין ראש ממשלת בלגיה, ברט דה וובר, שנועדה לדון בנכסים רוסיים הממוקמים בבלגיה.