הגה"צ רבי חיים יהושע הלברשטאם, אב"ד סאטמר מונסי, ערך את השולחן הטהור לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע | בטיש השתתפו כלל רבני העיר מונסי, לצד מאות החסידים שהאזינו בשקיקה לדברות הקודש שנשא האב"ד במשנתו הבהירה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול סאטמר במונסי נחוגה בראשית השבוע, שמחת הכנסת ספר תורה שנכתב ע"י כל קהל החסידים בעיר | במעמד האדיר שנערך בראשות רב הקהילה השתתף ופיאר גם הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים בנו של האדמו"ר מסאטמר | סעודת המצווה שולבה יחד עם סעודה מיוחדת לכבוד 'שושן פורים' (חסידים)