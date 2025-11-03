כיכר השבת
בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

האדמו"ר מבאבוב 45 השיא את נכדתו בבית מדרשו החדש, אלפי החסידים חגגו 

אלפי חסידי באבוב 45 חגגו את נישואי נכדת האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול והחדש בלב בורו פארק | צפו בתיעוד ענק מליל השמחה, הריקודים והמצווה טאנץ עד השעות הקטנות של הלילה (חסידים)  

שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי)

בקול רינה ותודה והמון חוגג, חגגו אלפי חסידי באבוב 45, שמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לחתנו הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם, רב החסידות ביוניאן סיטי, עב"ג החתן בן הרה"ג יהושע פרץ הורוביץ, אן אב"ד זרע קודש, וחתן הרה"צ ישעי' פרנקל, רב ביהמ"ד קדושי קראקא בבני ברק.

התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, מפני שזו השמחה הראשונה אשר נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול והחדש שנחנך בראש השנה האחרון.

צפו בתיעוד ענק מליל השמחה החל ממעמד ה'באגלייטן' כשמאות בחורי החסידות ליוו את האדמו"ר והחתן למעמד קבלת פנים, ועד לכל אירועי השמחה והריקודים קדישין של האדמו"ר עם החתן והמחותנים, לאחר החופה ובשמחת ה.

במהלך השמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור רבים. הרבי פיזז ריקוד מיוחד עם בני הקהילה מיוניאן סיטי, מקום מגורי אבי הכלה. בשיאה של השמחה, פיזז הרבי 'מצווה טאנץ' לפני הכלה, לאחר שהרב בן ציון יוסף ריינהולד חרז חרוזים נפלאים לכבודה.

ברן יחד כוכבי בוקר הסתיימה השמחה הגדולה.

שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)
שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מבאבוב 45 (צילום: אברומי בלום - אחים לאנטשעווסקי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

|

וְיִקָּרֵא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל?

||
2

וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ 

||
1

הרופאים הצליחו לייצב את מצבו

||
6

יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת

|

ש

בראש הקהל

נחמן שטרנהרץ|מקודם

שכר השתיקה בעת התפילה

||
7

דורון למלך ו"לחיים"

||
2

תלמיד חכם, ברגע!

|

הסגולה למוצאי שבת

||
5

שמחת דור חמישי

||
1

תיעוד ראשוני

||
1

רגע עוצמתי

||
5

במעמד עילאי

|

צפו בתיעוד

||
11

זרם האנשים לא פסק לרגע

|

מלבוש י אצילות

||
1

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר