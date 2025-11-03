בקול רינה ותודה והמון חוגג, חגגו אלפי חסידי באבוב 45, שמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה, בת לחתנו הרה"צ רבי חיים ברוך הלברשטאם, רב החסידות ביוניאן סיטי, עב"ג החתן בן הרה"ג יהושע פרץ הורוביץ, אן אב"ד זרע קודש, וחתן הרה"צ ישעי' פרנקל, רב ביהמ"ד קדושי קראקא בבני ברק.

התרגשות מיוחדת ניכרה בקהל, מפני שזו השמחה הראשונה אשר נחגגה ברוב פאר והדר בהיכל בית המדרש הגדול והחדש שנחנך בראש השנה האחרון.

צפו בתיעוד ענק מליל השמחה החל ממעמד ה'באגלייטן' כשמאות בחורי החסידות ליוו את האדמו"ר והחתן למעמד קבלת פנים, ועד לכל אירועי השמחה והריקודים קדישין של האדמו"ר עם החתן והמחותנים, לאחר החופה ובשמחת החתונה.

במהלך השמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור רבים. הרבי פיזז ריקוד מיוחד עם בני הקהילה מיוניאן סיטי, מקום מגורי אבי הכלה. בשיאה של השמחה, פיזז הרבי 'מצווה טאנץ' לפני הכלה, לאחר שהרב בן ציון יוסף ריינהולד חרז חרוזים נפלאים לכבודה.

ברן יחד כוכבי בוקר הסתיימה השמחה הגדולה.