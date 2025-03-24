"מרווין קרש, אחד הווטרנים היהודים האחרונים מדור הפלישה לנורמנדי, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-100 גאה ביהדותו | בטקס באנדרטת הזיכרון הלאומית בבריטניה הניח זר לזכר חבריו לנשק והדגיש: "היהדות תמשיך להיות השראה" (חדשות בעולם)
הפלישה לנורמנדי, שכונתה "מבצע אוברלורד", סימנה את פתיחתה של החזית השנייה במלחמה נגד גרמניה הנאצית ולמעשה את ראשית הקץ של השלטון הנאצי | זמן קצר לאחר הפלישה, שיגרו אדמו"רי בית רוזין זי"ע מכתב היסטורי לנציב העליון הבריטי בארץ ישראל, בו מופיע לראשונה הביטוי "הניצחון הסופי" (היסטוריה)