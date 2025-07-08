בשנה האחרונה הם קיבלו את הבשורה הקשה בדפיקה בדלת בשעה 2 לפנות בוקר, אך כבר קודם לכן הלב ניבא רעות | הורי המאגיסט מגדוד 'נצח יהודה', משה ניסים פרש הי"ד, מספרים בריאיון מרגש ומטלטל ליוסי סרגובסקי על הילד שחלם להיות 'הראשון לציון', הוויתור על ימי החופשה למען החברים והמסר המהדהד של אחדות ואהבת חינם | צפו בריאיון (יום הזיכרון)
תיאור מטלטל על מה שאירע ברגעים האחרונים של סמל משה ניסים פרש הי"ד, נשמעו בהלווייתו מפי מפקדו הפצוע, שהיה לא הרחק ממנו באותן דקות | "הוא עמד וחיפה, ואמר שהוא מרגיש משמעותי" | האב השכול קרא: "מבקש מבורא עולם לשמור על כל החיילים שלנו שמוסרים את חייהם" | תיעוד דומע (בארץ, צבא)
חמישה לוחמי צה"ל נהרגו בפיצוץ של זירת מטענים בבית חאנון: סמ״ר מאיר שמעון עמר הי"ד, סמל משה נסים פרש הי"ד, סמ״ר נועם אהרון מסגדיאן וסמ"ר משה שמואל נול הי"ד - לוחמי 'נצח יהודה' ורס״ל (מיל׳) בנימין אסולין הי"ד, לוחם בחטיבה הצפונית | בתקרית נפצעו עוד 14 לוחמים - שניים מהם במצב קשה ושישה במצב בינוני | מהתחקיר עולה כי שני מטעני חבלה התפוצצו בזה אחר זה ולאחר מכן מחבלים פתחו באש מהמארב (חדשות, צבא)