בשבת הקרובה קול השופר יידום, והחרדה מ"שנה קשה" תרחף שוב. אבל בעיר העתיקה, מניין אחד יפר את הדממה העולמית וישמיע תקיעות - ויציף מחדש את הדרמה שקרעה את ירושלים לפני 145 שנה | מהשופר שנפסל בהליכה למקווה, דרך הפולמוס הנפיץ על הר הבית ועד לפתרון המיסטי של המקובלים • יוסי עבדו כינס ב'אולפן כיכר' שלושה רבנים לדון בשאלת השאלות (חרדים)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת הלילה השני של ראש השנה במוצאי שבת: זהירות בהדלקת הנרות, ועל איזה נר מברכים "בורא מאורי האש"? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, ראש השנה בשבת: עד איזו שעה אפשר לאכול סעודה שלישית? והאם יש פתרון למי שחושש שלא יצליח לאכול לתיאבון? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת ראש השנה: מתי נכון לעשות את סדר הסימנים, מדוע יש נמנעים מאכילת דגים, ומה עושים השנה כשהיום הראשון שחל בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, מנהג התשליך בראש השנה: האם יש להימנע מלומר תשליך בשבת, ומה עושים במקום שאין עירוב? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת ראש השנה שחל בשבת: האם חובה להשכים לפני עלות השחר, מאיזו שעה אפשר ללכת לישון, והאם השנה צריכים להקפיד יותר? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)