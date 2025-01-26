כיכר השבת
דמות ציבורית

אילן רום

אילן רום הוא איש ציבור ישראלי בעל ניסיון רב בתחומי הניהול והביטחון, המשמש בתפקידים בכירים במערכת הביון של ישראל.

אילן רום הוא איש ציבור ישראלי בעל ניסיון עשיר בתחומי הביטחון. במהלך הקריירה המקצועית שלו מילא שורה של תפקידים בכירים במוסד למודיעין ותפקידין מיוחדים והגיע לדרגה בכירה בארגון המקבילה לדרגת תת אלוף בצה"ל.

תרומתו של רום למערכת המודיעין הישראלית באה לידי ביטוי בקידום רפורמות חשובות ובהובלת תהליכים משמעותיים לשיפור מערכת הביטחון של ישראל.

אילן רום דובר 4 שפות, עברית איטלקית, צרפתית ואנגלית, בוגר תואר ראשון בארכיאולוגיה וארץ ישראל ובעל תואר שני במשפטים.

