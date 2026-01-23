נתניהו בוחן שני מועמדים לא שגרתיים לתפקיד ראש המל"ל

נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

כמעט חודשיים לאחר שפיטר את מקורבו צחי הנגבי מתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי, החל ראש הממשלה בנימין נתניהו לבחון מועמדים לתפקיד המרכזי. על פי דיווח בחדשות 13, שני שמות עיקריים עולים כעת: תת-אלוף אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה וראש צוות תחקירי המלחמה, ומנכ"ל משרד האוצר אילן רום, בכיר לשעבר במוסד.

המהלך מהווה המשך למדיניות שננקט על ידי ראש הממשלה בשנה האחרונה - מינוי אנשים מחוץ לארגון לתפקידים בכירים. כך נעשה במוסד עם מינויו של דוד ברנע, בשב"כ עם רונן בר, ובמידה מסוימת גם בצה"ל עם מינויו של אייל זמיר לרמטכ"ל, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון בשביעי באוקטובר. תת-אלוף סולומון - מי שהיה שם בשטח תת-אלוף (מיל') אורן סולומון הוא דמות שעלתה לכותרות בשבועות האחרונים בעקבות ביקורת חריפה שהשמיע על תהליך התחקירים של צה"ל לאחר השביעי באוקטובר. סולומון, שניהל את צוות תחקירי המלחמה של אוגדת עזה, טען כי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי הוביל "תהליך טיוח שיטתי" שנועד להרחיק ממנו ומהמטה הכללי את האחריות למחדל. בריאיון שנתן לתוכנית 'דבר ראשון', תיאר סולומון כיצד נושאים יסודיים כמו סרבנות בצה"ל, כשירות חיל האוויר והשפעת מערכת המשפט על הוראות הפתיחה באש - נותרו מחוץ לגבולות התחקיר. לדבריו, המתחקרים עסקו בעיקר בשאלה היכן היו כוחות האוגדה ומתי הגיעו לכל זירה, אך נמנעו מהשאלות הפשוטות והכואבות באמת.

סולומון נלחם בשטח ב7.10 לייד הטנק המפורסם

אילן רום - מהמוסד לאוצר

המועמד השני הוא אילן רום, שמונה לאחרונה למנכ"ל משרד האוצר על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. רום שירת במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים במשך 25 שנה והגיע לדרגה המקבילה לתת-אלוף. במהלך שנותיו במוסד פיקד על אלפי מבצעים מורכבים חוצי יבשות וקיבל שני פרסי ביטחון ישראל ואת צל"ש המוסד.

רום היה מהמנהלים ומהמפקדים הבכירים שהובילו ויישמו את הרפורמה במוסד שהיוותה שינוי ארגוני והפעלתי רב-מערכתי. בשנתיים וחצי האחרונות כיהן כמנכ"ל מועצת מטה בנימין, שם הוביל שינויי עומק בדגש על פיתוח כלכלי והתייעלות כלכלית עמוקה בארגון.

אילן רום ( צילום: דוברות )

גיל רייך - המחליף הזמני

עד כה, מי שמחליף באופן זמני את הנגבי הוא סגנו, גיל רייך. לפי מקורות המעורים בנושא, בין רייך לנתניהו התפתחה מערכת יחסים טובה בחודשים האחרונים. עם זאת, ראש הממשלה מעוניין למנות לתפקיד מישהו שלא שייך למל"ל, בהתאם לגישה שננקטה במינויים אחרים.

כזכור, צחי הנגבי הודח על ידי נתניהו באוקטובר האחרון, לאחר שהתנגד לתקיפה בקטר ולמבצע מרכבות גדעון ב'. במכתב שפרסם כתב הנגבי: "את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק".

המינוי הצפוי יהיה בעל משמעות רבה לניהול המערכה הביטחונית של ישראל בתקופה מורכבת זו, כאשר המדינה ממשיכה להתמודד עם אתגרים ביטחוניים מרובים על מספר חזיתות.