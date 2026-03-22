הזמר בן צור העניק ריאיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות. בראיון לעיתונאי רז שכניק ב'ידיעות האחרונות' הוא סיפר: "אני מאוד מחובר לרב יגאל כהן, נפגש איתו, מתייעץ איתו בשאלות לגבי התורה".

בהמשך דבריו סיפר: "אני שומע שבחורות התחילו להתלבש צנוע יותר בזכות השיר שלי "נשמות צמאות" - נפגשתי עם הרב זמיר כהן והוא אמר לי שמה שהם מנסים לעשות שנים בהרצאות ארוכות, אני הצלחתי בשיר של כמה דקות".

לסיום סיפר: "אני שומר נגיעה מאז שהתארסתי לשיראל, כשאני מצטלם עם מעריצות אני שומר מרחק".

כזכור, בשבוע שעבר התחתן בן צור עם בת זוגו שיראל קלו. האירוע התקיים בבית הכנסת 'היכל מרדכי' בהרצליה, באופן מצומצם בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן.

בסידור חופה וקידושין כובד מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בריאת הכתובה כובד מזכה הרבים הרב יהושע מרגלית.

בראיון בקיץ האחרון הוא אמר: "יש לי את הקשר שלי עם השם ואני עושה מה שאני יכול - היום אני שומר שבת, לובש ציצית לשמירה, מניח תפילין ומתפלל - אני אומר: 'מודה אני' בבוקר ונוטל ידיים, בלילה קורא: 'שמע ישראל'".

על הערצה שיש לו בקרב הקהל הדתי הוא אמר: "אני שר הרבה על אמונה, אני מאוד נזהר בטקסטים שלי כי יש לי גם המון קהל דתי ואני מכבד אותם, המוזיקה שלי עושה להם טוב".