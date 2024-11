רכב מעצבים חשמלי וקומפקטי. ה-E500 ( צילום: יצרן )

פיאט ממשיכה להפתיע עם גרסאות מיוחדות לדגם ה-500e החשמלי שלה, והפעם היא מרימה את הרף עם מהדורה יוקרתית במיוחד בשיתוף עם בית האופנה האיטלקי המפורסם ג'ורג'יו ארמאני. הרכב, שנחשף לראשונה בחנות ארמאני בבברלי הילס במסגרת תערוכת הרכב בלוס אנג'לס 2024, מציג את הפרשנות היוקרתית ביותר עד כה למכונית העיר הפופולרית.

המהדורה המיוחדת, שתשווק כדגם 2025, מציעה שני צבעי חוץ ייחודיים: ירוק וגרייג' קרמי - גוון מיוחד שפותח על ידי ארמאני המשלב אפור ובז'. הרכב מצויד בחישוקי "17 ייחודיים הנושאים את לוגו ג'ורג'יו ארמאני, וחתימות המעצב מוטבעות מתחת לחלונות הצד האחוריים. תא הנוסעים הוא שמציג את השדרוג המשמעותי ביותר, עם ריפודי עור אקולוגי בגוון תואם לצבע החיצוני, בהשראת קולקציית ארמאני/קאזה. הלוגו של בית האופנה מוטבע במשענות הראש הקדמיות, וחתימת המעצב מופיעה על לוח המחוונים. אלמנט עיצובי מרשים במיוחד הוא לוח המחוונים עצמו, העשוי מחומר שעבר חיתוך בלייזר כדי ליצור מראה של פורניר עץ.

התימה מתחת לחלונות ( צילום: באדיבות היצרן )

פנים הרכב עם החתימה על הדשבורד ( צילום: באדיבות היצרן )

מבחינה טכנית, הרכב זהה לגרסאות האחרות של ה-500e, עם מנוע חשמלי המפיק 117 כוחות סוס וטווח נסיעה של כ-240 ק"מ לפי תקן EPA, שעשוי להגיע עד 260 ק"מ בנסיעה עירונית. סוללת 42 קוט"ש מאפשרת טעינה מהירה של עד 80 אחוז בכ-35 דקות בעמדת טעינה מהירה.

המערכת הקולית כוללת שבעה רמקולים מבית JBL, עם ארבעה פרופילי שמע ייחודיים שנבחרו על ידי זמר האופרה האיטלקי המפורסם אנדראה בוצ'לי.

מהדורת ארמאני מצטרפת לסדרת מהדורות מיוחדות של ה-500e, הכוללת את גרסאות Inspi(Red), Inspired by Beauty, Inspired by Los Angeles, ו-Inspired by Music, אך מסמנת את הגרסה היוקרתית והייחודית ביותר עד כה. המחיר הסופי טרם נקבע, אך צפוי להיות גבוה משמעותית מגרסאות הבסיס של הדגם.

עבור אוהבי אופנה איטלקית ורכב קומפקטי, ה-500e במהדורת ארמאני מציעה שילוב מושלם של סגנון, יוקרה וניידות עירונית ידידותית לסביבה, גם אם בטווח נסיעה מוגבל יחסית לרכבים חשמליים אחרים בשוק.

הלוגו מוטבע על הכסאות ( צילום: באדיבות היצרן )