הריח השרוף של הרקטה עוד עמד באוויר, וההמולה במוצב הצפוני הייתה בעיצומה. הלוחמים ניסו לעכל את גודל האסון שבו נהרג חברם לצוות, סער נברסקי הי"ד, אך כשהעשן נמוג עבר אלקנה לוי למוד של עשייה והתחיל לייצור |במסגרת התוכנית "זמן אומנותינו" ישב משה מנס לשיחה חשופה ומטלטלת עם אלקנה לוי על כאב היצירה, אומנות, טראומה וחיפוש אמונה ושמע על הרישום ביומן והצילום שהיה חבל ההצלה שמנע ממנו להתפרק (זמן אומנותינו)

ממ משה מנס כיכר השבת | 09:00