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מפלצת הרחפנים של 'איחוד הצלה' נחשפת | והסיכום הדרמטי של עונת הקיץ • פרק הסיום של 'פרוייקט 0'

מפלצת הרחפנים של 'איחוד הצלה' נחשפת | והסיכום הדרמטי של עונת הקיץ • פרק הסיום של 'פרוייקט 0'
מפלצת הרחפנים של 'איחוד הצלה' נחשפת | והסיכום הדרמטי של עונת הקיץ • פרק הסיום של 'פרוייקט 0'
פרוייקט 0

פרק הסיום של "פרוייקט 0" - המיזם הלאומי של 'כיכר השבת' | טכנולוגיית הרחפנים המטורפת של 'איחוד הצלה' בשמיים נחשפת לראשונה | הסיכום הדרמטי של עונת הקיץ | וגם, יריית הפתיחה לעונה 2 של הפרוייקט שמציל חיים - מהדרכים והקורקינטים, דרך בדיקות סרטן שמצילות חיים ועד לשבירת הסטיגמה על בריאות הנפש; הציווי "ונשמרתם" עובר לחזית הבאה • צפו (פרוייקט 0)

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