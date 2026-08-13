כשכלו כל הקיצים, כשהשטח סבוך, הקניונים עמוקים, החושך יורד והזמן הולך ואוזל - הידיים והרגליים של המחלצים בשטח כבר לא מספיקות. ברגעים הקריטיים הללו, כדי למנוע את הלוויה הבאה, כוחות ההצלה חייבים עיניים בשמיים.

בפרק הסיום הדרמטי של העונה הראשונה במיזם הלאומי "פרוייקט 0" מבית 'כיכר השבת', יצא איש השטח משה מנס אל מטה המבצעים המיוחד של ארגון 'איחוד הצלה', למפגש מרתק עם יוסי עמר, מפקד יחידת הרחפנים באגף המבצעים.

המפגש חשף את המהפכה הטכנולוגית השקטה שמצילה חיים בזמן אמת, והוביל אל הסיכום המרגש של עונת המניעה הראשונה – לצד הצצה ראשונה ודרמטית לתחומים המושתקים שייפתחו בעונה הבאה.

פרוייקט 0 - שמים סוף לאסונות >>>

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המפלצות בשמיים: כך פועלת יחידת הרחפנים של איחוד הצלה

בתוך הקרוונים הממוגנים וחמ"לי השליטה הלווייניים, נחשף משה מנס לאמצעים המופלאים המופעלים בזירות האסון והחיפוש המורכבות ביותר. במרכז המערך עומד רחפן הכננת המפלצתי "פלייקרט 100", כלי טיס עוצמתי בעל כננת של 100 מטרים, המסוגל להוריד אלונקות, ציוד חילוץ כבד וערכות תאורה ורפואה ישירות לתוך נחלים עמוקים או זירות נפילה כמו באירועי הרס מבנים. כל זאת מבוצע ללא צורך בנחיתה, תוך חיסכון של שעות יקרות בחילוץ.

בנוסף, היחידה מפעילה אלגוריתמים מתקדמים של בינה מלאכותית ומיפוי פוליגונים, המבצעים סריקה ממוחשבת שמחלקת תאי שטח עצומים למשבצות מדויקות ומאפשרת איתור נעדרים במינימום זמן. המערך כולל גם עצמאות לוויינית מלאה בשטח, עם יכולת הקמת חפ"ק ממוחשב הממשיך לתקשר באופן רציף גם באזורים צחיחים לחלוטין וללא כל קליטה סלולרית.

מדרמת הלילה במירון ועד הילד שנעלם במדבר

במהלך הפרק שוחזרו כמה מאירועי החילוץ הדרמטיים ביותר שנרשמו בתקופה האחרונה. בין היתר, שוחזרה דרמת הלילה במירון, שבה סבתא ונכדיה נלכדו על מדף סלע קפוא ללא יכולת תנועה. רחפן של איחוד הצלה איתר אותם באמצעות בינה מלאכותית, הוריד להם פנס תאורה ושמיכות היפותרמיות, והמפעילים שוחחו איתם ברמקול להרגעת הלחץ עד להגעת המחלצים.

אירוע נוסף שנותח בפרק הוא איתור הילד בן ה-4 במדבר. ניתוח מפת החיפושים הראה כיצד הילד צעד כ-4 קילומטרים לבדו לאורך החוף. באמצעות חלוקת תאי שטח וסריקה אווירית מבוקרת, נשללה סכנת נפילה לבורות או טביעה עד לאיתורו הבטוח. כמו כן, יוסי עמר הסביר את התיאום המורכב בשמיים מול מסוקי המשטרה ו-669, המבטיח חלוקת גבהים ובטיחות תעופתית מלאה בזמן חילוץ.

קו ההגנה הראשון - הוא אתם

מגיש האולפן אלי גוטהלף סיכם את העונה הראשונה, שהקיפה את סכנות הים, הצלילה במעמקים, ההחייאה על החול וההישרדות במדבר. בדבריו הדגיש כי הטכנולוגיה המטורפת הזו, הרחפנים והמחלצים שמוסרים את נפשם בשטח, מוכיחים שמערכות ההצלה יעשו הכל כדי להגיע אליכם ברגע האמת.

אחריות הציבור היא המפתח. האחריות לשמור על הילדים בים, לבדוק את הדגל בסוכת המציל, לקחת מספיק מים לטיול במדבר ולא להתחכם היא אחריות של כולנו. הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" אינו המלצה, ואין שום טיול, הנאה או הרפתקה ששווים את החור השחור בלב של משפחה שכולה.

יריית הפתיחה לעונה 2: עוברים לחזיתות המושתקות

עם סיומה של העונה הראשונה, הכריזה מערכת 'כיכר השבת' על הרחבת המיזם הלאומי לזירות סכנה נוספות המאיימות על הבית החרדי ביום-יום. הציווי של "ונשמרתם" אינו נעצר בחוף המוכרז ובמסלול הטיולים, וב'כיכר השבת' מתחייבים להמשיך ולהילחם על החיים בכל החזיתות.

בחזית הראשונה יעמדו הכבישים, התעבורה והכלים החשמליים. הפרק יעסוק במערב הפרוע של הקורקינטים והאופניים החשמליים ברחובות הערים החרדיות, ברכיבה ללא קסדות, באשליית ה"רק שנייה בוואטסאפ" בנהיגה, ובעירנות הנדרשת בדרכים.

בחזית השנייה נעסוק ברפואה מונעת ובבדיקות מצילות חיים, כדי להתמודד עם האויב השקט שבתוך הגוף. נעסוק בחשיבות החיסונים ובצורך הקריטי בביצוע בדיקות מקדימות לגילוי מוקדם של מחלת הסרטן – בדיקה אחת שרבים דוחים מתוך פחד, אך היא ההבדל היחיד בין חיים למוות.

בחזית השלישית והרגישה מכולן נתמקד בשבירת הסטיגמה על בריאות הנפש ובהפסקת הסבל השקט. הפרקים יעסקו בהתמודדות עם חרדות, דיכאון ופחדים מסיכון ומחלות נפש במגזר, תוך מתן לגיטימציה מלאה לפנייה לטיפול מקצועי מציל חיים.

הרגע שבו הכל נעצר: הקרב על החיים עובר אליכם

המסוקים ינחתו, הרחפנים יחזרו לחפ"ק, והמחלצים של איחוד הצלה, זק"א ויחידות החילוץ יפשטו את המדים ויחזרו למשפחות שלהם. הם עשו, עושים ויעשו הכל למענכם. אך כשמסך העשן מתפזר והשקט חוזר למדבר ולים, נשארת אמת אחת נוקבת: כל הטכנולוגיה שבעולם, כל המיליונים וכל מסירות הנפש אינם יכולים להציל אדם שמחליט לקחת הימור מיותר על חייו.

הציווי הקדוש "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" אינו סיסמת פרסומת, אינו המלצה, ואינו עלון בטיחות. זוהי גזירת חיים. אין שום מסלול אתגרי, שום תמונת נוף, ושום חצי שנייה בווטסאפ ששווים כיסא אחד ריק בשולחן שבת, או חור שחור ונצחי בלב של אמא. נמשיך להילחם על החיים שלכם בכל חזית – בים, בדרכים, בגוף ובנפש.

תודה ליוסי סרגובסקי, משה מנס, אשר רוט, אלי גוטהלף, יוסי גרוסמן, לדוד והבה לשי ברקוביץ', לכל גופי החירום וההצלה, ובהם משטרת ישראל, השיטור הימי, מד"א, זק"א, יחידות החילוץ, איחוד הצלה ומשטרת התנועה, ולאלפי הצופים והגולשים שלקחו חלק במסע והפיצו את התכנים מצילי החיים.

צאו לטייל, שמרו על הכללים, ובעזרת השם נפגש בעונה הבאה של 'פרוייקט 0'.