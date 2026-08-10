אחרי שכיסינו את סכנות הים, המעמקים וההחייאה על החול, מסע המניעה הלאומי של "פרויקט 0" עולה אל היבשה.

מדי ימי 'בין הזמנים', מאות אלפי בחורי ישיבות ומשפחות חרדיות יוצאים אל הטבע: המדבר מרהיב ביופיו, המעיינות צלולים והחופשה מזמינה. אך המדבר הוא גוף אכזרי ללא רחמים. הוא אינו סולח על חוסר אחריות. יציאה למסלול בשעות החום הלוהטות, מחסור במים, נעליים לא מתאימות, או סטייה קלה משביל מסומן – הופכים בתוך שעות בודדות טיול פסטורלי למלכודת מוות.

איש השטח של 'כיכר השבת', משה מנס, יצא ללב מדבר יהודה לפגוש את דן אסולין, סגן מפקד יחידת החילוץ מגילות ים המלח של משטרת ישראל. דן והמתנדבים שלו עוזבים את הבית, העבודה והמשפחה באמצע הלילה, בימי שישי ובערבי חג – כדי לחלץ מטיילים שנלכדו בנחלים ובמצוקים.

"בעונות הרגועות אנחנו יוצאים למשהו כמו שני חילוצים בשבוע. בבין הזמנים – זה אטרף, זה הסיוט שלנו. מגיעים המון מטיילים בשטח, מתוך חוסר מודעות משווע. אנשים חושבים 'מקסימום נתקע בלי מים, נתקשר לאיתמר או דוד והם יבואו לחלץ'. הם לא מבינים שכולנו מתנדבים שעוזבים עבודה ומשפחה באמצע היום כדי להציל אותם".

האבסורד בשטח: טיולונים, שקיות ניילון וקפוטות

כשאסולין נשאל על התופעות הנפוצות ביותר שהוא פוגש בנחלי המדבר בבין הזמנים, הוא מתאר תמונות שנעות בין תמהון מוחלט לסכנת נפשות מיידית:

עגלות תינוק במסלולים אתגריים: "ראינו גברת צועדת בתוך נחל סלעי וקשה להליכה עם טיולון תינוק ורוד... אנשים פשוט לא מבינים לאן הם נכנסים".

רכבים פרטיים שקועים: "אנשים נכנסים עם פרייבטים לשבילי 4x4 ומכסחים את האוטו בצורה לא נורמלית. אלו מקומות שאני עם ג'יפ החילוץ שלי מהסס להיכנס אליהם".

שקיות ניילון במקום תרמילים: "אתה פוגש המון חרדים שצועדים במדבר כשכל הציוד שלהם בתוך שקיות ניילון בידיים. אי אפשר ללכת במדבר עם שקיות!".

לבוש כבד וחסר איוורור: "אנשים מגיעים למסלולים של 5 שעות הליכה עם קפוטות ושטריימלים. הביגוד הכבד הזה אוגר חום, אינו מנדף זיעה, ומביא את הגוף במהירות למצב של מכת חום".

הסכנה השקטה: מכת חום מול התייבשות

אחת הנקודות הקריטיות ביותר שמבהיר אסולין היא ההבדל בין התייבשות לבין מכת חום:

"אנשים חושבים שאם הם שותים מים – הם מוגנים. זה מיתוס מסוכן! התייבשות היא מחסור במים, אבל מכת חום היא מצב שבו הגוף פשוט מאבד את היכולת לפנות את החום הפנימי שלו החוצה. כשצעירים בלבוש כבד צועדים בשעות הצהריים הלוהטות, הגוף צובר חום כמו תנור. ברגע שהחום עולה מעל רף מסוים – מדובר בסכנת חיים מיידית ובנזק מוחי, בדיוק כמו לבשל ביצה. שום כמות של מים לא תמנע מכת חום אם צועדים בשיא החום!".

מה עושים כשנתקעים? "שיחת עורק" וחיבור ל-100

אחת הבעיות הקשות במדבר היא היעדר קליטה סלולרית, בפרט במכשירים כשרים שאינם כוללים אפשרות לשליחת מיקום (GPS/SMS).

דן אסולין מעניק נוהל חירום מציל חיים לכל מי שנמצא במצוקה בשטח:

שיחת עורק למספר 100: גם אם הנייד מראה "אין קליטה" – חייגו 100! לפי החוק הבינלאומי, ברגע שמחייגים למוקד חירום, כל רשת סלולרית באזור (גם של חברות מתחרות ואפילו אנטנות ממדינות שכנות) מחויבת לפנות את כל הקשב שלה ולהעביר את השיחה.

מוקד החירום לא יכול לחזור אליכם: "שיחת עורק" היא שיחה יורדת בלבד. המוקדנית לא תוכל לחזור אליכם אם השיחה תתנתק, ולכן חשוב למסור מיד מיקום מדויק ולא לבזבז זמן.

הגדירו איש קשר בבית מראש: לפני שיוצאים למסלול, תנו לבן משפחה בבית את תיאור המסלול המדויק ואת שעת החזרה המתוכננת. אם לא יצרתם קשר עד השעה היעודה – איש הקשר חייב להתקשר למשטרה ולכוון את כוחות החילוץ.

חילוץ מוטס: כשמסוקי 669 והמשטרה נכנסים לפעולה

כאשר מטייל נפצע בנחל עמוק או על גבי מצוק ללא גישה רגלית, יחידת החילוץ מזניקה את המערך המוטס:

מסוקי משטרה: מקצרים את זמן ההגעה של המחלצים. "נסיעה ברכב לנקודה כמו 'נחל קדם' לוקחת שעתיים – מסוק משטרתי אוסף אותנו ותוך 7 דקות אנחנו בשטח מתחילים לעבוד".

מקצרים את זמן ההגעה של המחלצים. "נסיעה ברכב לנקודה כמו 'נחל קדם' לוקחת שעתיים – מסוק משטרתי אוסף אותנו ותוך 7 דקות אנחנו בשטח מתחילים לעבוד". מסוק 669: מוזנק כאשר נדרש טיפול רפואי בכיר (רופא ופראמדיק) או פינוי באמצעות כבל כננת, מבלי שהמסוק צריך לנחות על המצוק.

חשוב לדעת: חילוצי חירום בישראל אינם עולים כסף! אסולין מבהיר: "אנשים מפחדים שיצטרכו לשלם על המסוק או החילוץ ולכן משתקעים ולא מזמינים עזרה. חילוץ מציל חיים אינו עולה שקל! אל תהססו – הזמינו עזרה מיד".

חוקי הברזל למטייל בשטח:

חוק יסוד: לעולם אל תתפצלו! אסולין משחזר מקרה נורא שבו קבוצה התפצלה ואחד המטיילים נעלם ללילה שלם של חיפושים מוטסים. ברגע שמתפצלים – מאבדים שליטה.

אסולין משחזר מקרה נורא שבו קבוצה התפצלה ואחד המטיילים נעלם ללילה שלם של חיפושים מוטסים. ברגע שמתפצלים – מאבדים שליטה. זהירות מבעלי חיים ארסיים: המדבר מלא עקרבים ונחשים שמחפשים צל. אל תרימו אבנים בידיים! אם רוצים להזיז אבן – הזיזו אותה עם הרגל ובדקו מה יש מתחתיה. במקרה של הכשה: נהגו במנוחה מוחלטת, הרגיעו את הנפגע, קבעו את האיבר והזעיקו עזרה.

המדבר מלא עקרבים ונחשים שמחפשים צל. אל תרימו אבנים בידיים! אם רוצים להזיז אבן – הזיזו אותה עם הרגל ובדקו מה יש מתחתיה. במקרה של הכשה: נהגו במנוחה מוחלטת, הרגיעו את הנפגע, קבעו את האיבר והזעיקו עזרה. נתקעתם? הישארו במקום! אל תנסו לטפס על מצוקים כדי לחפש קליטה. חפשו מערה או פינה מוצלת, חיסכו באנרגיה והמתינו למחלצים.

אל תנסו לטפס על מצוקים כדי לחפש קליטה. חפשו מערה או פינה מוצלת, חיסכו באנרגיה והמתינו למחלצים. ציוד חובה: תיק גב נוח, נעלי הליכה סגורות (לא סנדלים ולא נעלי שבת), כובע, לפחות 5 ליטר מים לאדם, ופנס יד (לא להסתמך על פנס הנייד!).

לסיכום:

"כשאתם יוצאים לטיול, תחשבו על המשפחות שלכם שיושבות בבית ומחכות לכם. לא נעים לבוא ולחלץ גופה. המדבר הוא יפהפה ומרהיב – אבל הוא לא סולח. תהיו זהירים, תתכננו מראש, ובעזרת השם תחזרו הביתה בשלום!"

ובפרק הבא של "פרויקט 0":

מה עושים כשהשטח מסובך לחלוטין ואין גישה רגלית? משה מנס יוצא לפגוש את יוסי עמר, מפקד יחידת הרחפנים של איחוד הצלה, כדי להציג את רחפני הענק שמורידים ציוד כבד מ-100 מטר גובה, את האלגוריתמים של הבינה המלאכותית לאיתור נעדרים, ואת הסיפור המטורף על החילוץ הלילי במרון.

שמרו על עצמכם, ונתראה בפרק הבא!